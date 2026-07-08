Con Montiel incluido, los 17 jugadores que pueden perderse las semis del Mundial si ven una amarilla en cuartos

Debido a que fueron amonestados en los mata-mata, estos futbolistas deberán cuidarse en su próxima presentación.

Con los ocho clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026, los países participantes ya conocen a sus rivales en la próxima instancia de mata-mata. En la misma, hay 17 jugadores que deberán cuidarse, debido a que si reciben una tarjeta amarilla se perderán una hipotética semifinal.

En este sentido, los ocho equipos que participan de esta instancia tienen jugadores en capilla. Quien más tienen son Inglaterra y Marruecos, con cuatro cada uno, mientras que la Selección Argentina tan solo tiene a uno, que es Gonzalo Montiel, amonestado en la victoria ante Cabo Verde.

Así las cosas, estos 17 futbolistas que recibieron una tarjeta amarilla tanto en 16avos de final como en octavos de final, deberán cuidarse debido a que otra amonestación los marginará de una hipotética semifinal, siempre y cuando su país logre avanzar de ronda.

Los 17 jugadores que deberán cuidarse de las amarillas en los cuartos de final del Mundial 2026

Marruecos : Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss.

: Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss. Francia : Manu Koné y Michael Olise.

: Manu Koné y Michael Olise. España : Ferrán Torres.

: Ferrán Torres. Bélgica : Brandon Mechele.

: Brandon Mechele. Argentina : Gonzal Montiel.

: Gonzal Montiel. Suiza : Granit Xhaka, Denis Zakaría y Miro Muheim.

: Granit Xhaka, Denis Zakaría y Miro Muheim. Inglaterra : Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice y Marc Guehi.

: Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice y Marc Guehi. Noruega: Antonio Nusa.

¿Cuándo se limpian las amarillas en el Mundial?

Las tarjetas amarillas se borrarán luego de la fase de grupos y de los cuartos de final. Esto quiere decir que, luego de dichas instancias, el contador de amonestaciones para los jugadores volverá a cero y no correrán el riesgo de ser suspendidos.

Cabe remarcar que, si un jugador alcanza la segunda amarilla en la tercera jornada, deberá cumplir en 16avos. Por su parte, si un jugador recibe tarjetas en dos de los tres encuentros de dieciseisavos, octavos y cuartos, se perderá las semifinales.

Publicidad

Con esta reglamentación, se descarta la posibilidad de que un futbolista se pierda la final del Mundial 2026 por acumulación de tarjetas amarillas. La única forma de que un jugador quede suspendido para ese juego es que reciba una tarjeta roja.

El fixture de los cuartos de final

*Hora de Argentina

Jueves 9 de julio – 17hs – Francia vs. Marruecos – Boston Stadium

Viernes 10 de julio – 16hs – España vs. Bélgica – SoFi Stadium

Sábado 11 de julio – 18hs – Noruega vs. Inglaterra – Hard Rock Stadium

Sábado 11 de julio – 22hs – Argentina vs. Suiza – Kansas City Stadium

Datos claves

Diecisiete futbolistas tienen riesgo de suspensión por acumulación de tarjetas en cuartos.

tienen riesgo de suspensión por acumulación de tarjetas en cuartos. Inglaterra y Marruecos lideran la lista con cuatro futbolistas en capilla cada uno.

y lideran la lista con cuatro futbolistas en capilla cada uno. Gonzalo Montiel es el único jugador de Argentina condicionado por una tarjeta amarilla.