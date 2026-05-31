México confirmó su lista para el Mundial 2026: Ochoa iguala el récord de Messi y Cristiano Ronaldo

El anfitrión de la cita oficializó a los 26 representantes del país que intentarán cortar la maldición de los octavos de final.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y los 48 equipos clasificados ya se preparan para decir presente en la gran cita. La Selección de México tiene grandes aspiraciones para esta edición en la que será uno de los tres anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Javier Aguirre, el entrenador del combinado norteamericano, entregó este domingo su lista definitiva con los 26 nombres que representarán al Tri en el evento. Guillermo Ochoa, uno de los experimentados del plantel, alcanzará un récord compartido.

Es que, con esta convocatoria, serán 6 las participaciones del arquero en Copas del Mundo. Solo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que también alcanzarán esa cifra en el Mundial 2026, son los otros nombres que se unen a este club.

Teniendo en cuenta el envión anímico que significa la localía y el incremento de participantes para esta edición, México intentará romper la maldición de 40 años que no lo deja superar los octavos de final. Justamente, la última vez que logró disputar los cuartos de final fue como local, en el Mundial de México 1986.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Los 26 de México para el Mundial 2026

ARQUEROS:

Raúl Rangel (Chivas de Guadalajara)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Guillermo Ochoa (Sin club)

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DEFENSORES:

Israel Reyes (Club América)

Jorge Sánchez (PAOK)

César Montes (FC Lokomotiv)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Johan Vásquez (Genoa)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

MEDIOCAMPISTAS:

Erik Lira (Cruz Azul)

Obed Vargas (Atlético Madrid)

Luis Romo (Chivas de Guadalajara)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Brian Gutiérrez (Chivas de Guadalajara)

Gilberto Mora (Xolos)

DELANTEROS:

Raúl Jiménez (Fulham)

Santiago Giménez (AC Milan)

Guillermo Martínez (Pumas UNAM)

Armando González (Chivas de Guadalajara)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Alexis Vega (Toluca)

Roberto Alvarado (Chivas de Guadalajara)

César Huerta (Anderlecht)

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El grupo de México en el Mundial 2026

México, como selección anfitriona del Mundial 2026, será cabeza del Grupo A. El Tri compartirá el mismo con sus pares de Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Su primer partido será ni más ni menos que el encuentro inaugural del Mundial 2026, el 11 de junio en el Estadio Azteca contra Sudáfrica, reeditando el partido inaugural del Mundial 2010. El segundo partido de México será el 18 de junio en Jalisco contra Corea del Sur y cerrará la fase de grupos el 24 de junio contra República Checa, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Datos clave

Guillermo Ochoa jugará su sexto Mundial, igualando a Messi y Cristiano Ronaldo.

jugará su sexto Mundial, igualando a Messi y Cristiano Ronaldo. México integra el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. El 11 de junio México debutará ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.