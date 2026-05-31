Japón aprovechó una regla que debutará en el Mundial 2026 para vencer a Islandia en un amistoso

El combinado asiático convirtió un solo tanto en el encuentro, beneficiado por la incorporación de una nueva norma.

Aunque el 11 de junio comenzará el Mundial 2026, el clima de este evento futbolero ya está en el aire. Las selecciones ya están reunidas para prepararse para la cita y Japón consiguió un curioso triunfo este domingo en su partido amistoso ante Islandia.

Koki Ogawa, que había ingresado para el complemento, anotó el único tanto sobre el final en el duelo que se disputó en el MUFG Stadium de tierras japonesas. Con un desvío de cabeza en el área, el jugador que milita en el NEC Nimega de la Eredivisie gritó el 1-0 que sería definitivo.

Pero lo más llamativo de este gol fue el contexto, ya que Islandia estaba con un futbolista menos a pesar de no haber sufrido ninguna expulsión. Para ello, una nueva regla de la FIFA, que entrará en vigencia oficialmente en el Mundial 2026, provocó esta situación.

Kristian Hlynsson tardó más de 10 segundos en dejar la cancha al ser reemplazado. Por ello, el jugador que iba a ingresar por él, Isak Thorvaldsson, debió quedarse un minuto afuera de la cancha por esta nueva regla, que deja al equipo con uno menos para sancionar al futbolista retirado del campo.

Ojo a esto que pasó hoy en Japón-Islandia.



Hlynsson se demoró más de 10 segundos en salir de la cancha y el árbitro aplicó la NUEVA REGLA: Islandia jugó UN MINUTO con uno menos.



Y justo ahí fue el gol de Japón.



En el Mundial dará que hablar. ⚠️🏆 pic.twitter.com/U90nnF3mxU — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 31, 2026

Japón peleará por su mejor actuación en un Mundial

El combinado asiático, dirigido por Hajime Moriyasu, afrontará su octava participación en la Copa del Mundo. No es casual que será la octava consecutiva, ya que Japón dio el salto de calidad en la década del 90′ y ahora se clasificó a todas las citas desde Francia 1998.

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Lo que Japón intentará conseguir en esta edición es superar por primera vez la barrera de los octavos de final, la máxima instancia a la que llegó en todas sus participaciones. Con el incremento de participantes, esta es una oportunidad ideal para los nipones.

Japón integró el Bombo 2 en el sorteo de las zonas y el bolillero lo mandó al Grupo F, uno de los más parejos. Para buscar la clasificación, los asiáticos enfrentarán a Países Bajos, Suecia y Túnez.

Datos clave

Japón ganó 1-0 a Islandia con un gol de cabeza de Koki Ogawa.

a Islandia con un gol de cabeza de Koki Ogawa. Una nueva regla FIFA dejó a Islandia con un jugador menos durante un minuto.

dejó a Islandia con un jugador menos durante un minuto. Japón compartirá el Grupo F del Mundial junto a Países Bajos, Suecia y Túnez.