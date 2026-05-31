Nació en Italia y Messi le regaló botines a los 10 años: Marcus Thuram, la clave de Francia en el Mundial 2026

El hijo de Lilian Thuram hace dupla con Lautaro Martínez en Inter de Milán y sueña con ganar su primera Copa del Mundo.

Marcus Thuram es uno de los tantos delanteros de elite que tiene la Selección de Francia y es por eso que fue incluido en la lista de convocados para disputar la Copa del Mundo 2026. De cara a lo que será el inminente inicio de la cita máxima en Norteamérica, BOLAVIP investigó sobre su particular historia de vida y una imperdible anécdota con Lionel Messi, que casi ni se conoce.

Nació en Italia el 6 de agosto de 1997, ya que su padre es Lilian Thuram, la leyenda francesa que marcó una época en el fútbol. En aquel entonces vestía la camiseta de Parma, antes de dar el salto a Juventus y Barcelona, por lo que sus dos hijos crecieron en dicho país. Sin embargo, en su niñez en España, el ahora delantero de Inter de Milán protagonizó un momento soñado por todos.

Marcus Thuram, delantero de Inter de Milán, junto a su padre Lilian. (Getty Images)

Lo cierto es que, mientras se formó en las inferiores del elenco catalán, se cruzó con el astro argentino. De hecho, él mismo contó la anécdota durante una entrevista. “Con 10 años, fui a ver una práctica de mi padre en Barcelona. Tras el entrenamiento, quería ir al campo con los otros niños a jugar, pero no tenía botines“, reveló Thuram en primera instancia al dar a conocer este suceso.

Inmediatamente después, continuó. “Leo tenía casi mi mismo calzado, yo 38 y él 40. Me dejó los suyos, yo jugué y después me dijo ‘llevátelos’“, confesó sobre lo vivido por un pequeño Marcus que se codeaba con estrellas. De hecho, también contó: “Con 10 años no me había dado cuenta de lo que había pasado y al día siguiente se los regalé a un amigo. Me arrepiento todos los días“.

Marcus Thuram y Lionel Messi en Francia – Argentina en la final del Mundial 2022. (Getty Images)

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El fútbol lo llevan en la sangre, literalmente. Heredado por su padre Lilian, Marcus también tiene un hermano profesional: Khéphren Thuram, actualmente en Juventus y con pasado en Niza y Mónaco. Sin embargo, su carrera fue distinta. Empezó en FC Sochaux, luego tuvo un buen paso por Borussia Mönchengladbach y en 2023 fichó por Inter de Milán, donde ya conquistó 4 títulos domésticos y conforma una dupla letal con Lautaro Martínez.

En la Selección de Francia ya participó en las categorías juveniles y luego tuvo su debut en la Mayor. Desde su estreno absoluto, disputó 33 partidos y ya convirtió 3 goles. Además, ya jugó dos veces la UEFA Nations League, la Eurocopa 2024 y fue parte del plantel que obtuvo el subcampeonato en el Mundial 2022, donde integró el equipo que cayó en la final ante Argentina y su ídolo Messi.

Marcus Thuram y Lautaro Martínez, figuras de Inter de Milán. (Getty Images)

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La lista de convocados de Francia para el Mundial 2026