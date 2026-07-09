Cuadro de semifinales del Mundial 2026 tras la clasificación de Francia sobre Marruecos: cuándo, dónde y cómo se jugarán

Los galos son el primer equipo en meterse entre los cuatro mejores del mundo. Esperan por España o Bélgica en la próxima instancia.

¡Francia es la primera semifinalista del Mundial 2026! Luego de vencer por 2 a 0 a Marruecos en el Gillette Stadium de Boston con los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, el equipo de Didier Deschamps aseguró su clasificación a la instancia en la que quedan los cuatro mejores del certamen y espera por su próximo rival.

Es la tercera ocasión consecutiva en la que Francia disputará todos los partidos de la Copa del Mundo, ya que en 2018 y 2022 jugó los siete compromisos y ahora disputará los ocho.

Ahora, mientras comienza con los preparativos para el próximo encuentro, los galos mirarán atentamente el duelo de este viernes en Los Angeles entre España y Bélgica, donde saldrá el segundo semifinalista.

Así las cosas, Francia aseguró su lugar y jugará las semis el próximo martes 14 de julio a las 16:00 de Argentina en el AT&T Stadium de Dallas. Les Bleus enfrentarán, allí, al ganador del duelo entre los españoles y los belgas.

Ousmane Dembélé celebra su gol ante Marruecos.

Para que se definan por completo, habrá que esperar a altas horas del sábado 11 de julio, donde saldrán los dos semifinalistas definitivos entre Inglaterra o Noruega y Argentina o Suiza.

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Como en todo el certamen, en lo que respecta a series mata-mata, los partidos se disputarán con partidos de 90 minutos. De persistir la igualdad, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15′ y si aún así sigue dándose la paridad, los finalistas se definirán desde el punto penal.

Así se jugarán las semifinales del Mundial 2026

Semifinal 1 – Francia vs. España o Bélgica

Martes 14/7 – 16:00 de Argentina – Estadio AT&T de Dallas.

Semifinal 2 – Noruega o Inglaterra vs. Argentina o Suiza

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Miércoles 15/7 – 16:00 de Argentina – Estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

El cuadro del Mundial 2026