Cuándo se puede cruzar Marruecos con Argentina en el Mundial 2026

El conjunto africano se impuso 3-0 ante Canadá y se convirtió en el primer equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Los octavos de final del Mundial 2026 comenzaron este sábado con la victoria de Marruecos sobre Canadá y se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final. Mientras tanto, la Selección Argentina todavía debe enfrentar a Egipto con la ilusión de seguir avanzando en la defensa del título. Y muchos ya comenzaron a preguntarse cuándo podría darse un eventual cruce entre ambos equipos.

La respuesta es sencilla: solo podrían enfrentarse en la gran final. El cuadro eliminatorio del Mundial ubicó a Argentina y Marruecos en lados opuestos de la llave, por lo que cualquier posibilidad de enfrentamiento antes del partido decisivo quedó automáticamente descartada. Si ambos mantienen el paso ganador, el único escenario posible será el domingo 19 de julio, cuando se dispute la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Claro que para llegar hasta allí todavía queda un largo recorrido. Del lado argentino, el primer desafío será Egipto en los octavos de final. Si logra superar al conjunto africano, la Albiceleste afrontará unos cuartos de final que saldrán del cruce entre Colombia y Suiza. En caso de seguir avanzando, en semifinales podrían aparecer potencias como Inglaterra o Brasil.

El camino de Marruecos tampoco será sencillo. Tras eliminar a Canadá, el seleccionado africano espera en cuartos al vencedor del duelo entre Francia y Paraguay. Si consigue superar esa instancia, en semifinales podría encontrarse con rivales como España, Portugal o Estados Unidos.

Por eso, aunque el posible enfrentamiento ya empezó a despertar expectativa entre los hinchas, todavía queda mucho camino por recorrer. Solo si ambos continúan avanzando, el Mundial 2026 regalará un cruce inédito por el trofeo más importante del fútbol.

Así está el cuadro del Mundial