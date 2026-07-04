¿Quién es el árbitro de Canadá vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque entre norteamericanos y africanos por los octavos de final.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco de los octavos de final, la Selección de Canadá se enfrenta a la Selección de Marruecos en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la llave de eliminación directa. Al tratarse de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro inglés Michael Oliver. A sus 41 años, el referí nacido en Ashington cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Oliver es uno de los jueces más consolidados y respetados del continente europeo, acumulando una enorme experiencia en la Premier League inglesa y en las competencias de la UEFA, incluyendo encuentros decisivos de la Champions League y habiendo dirigido partidos de gran trascendencia en el Mundial de Qatar 2022.

Michael Oliver. (Foto: Getty).

El cuerpo arbitral completo para Canadá vs. Marruecos

Para este gran choque mundialista en el Houston Stadium (NRG Stadium), el juez principal inglés contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: Michael Oliver (Inglaterra)

Michael Oliver (Inglaterra) Árbitro asistente 1: Stuart Burt (Inglaterra)

Stuart Burt (Inglaterra) Árbitro asistente 2: James Mainwaring (Inglaterra)

James Mainwaring (Inglaterra) Cuarto árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos)

Danny Makkelie (Países Bajos) Quinto árbitro: Hessel Steegstra (Países Bajos)

Hessel Steegstra (Países Bajos) VAR: Jarred Gillett (Inglaterra)

Jarred Gillett (Inglaterra) AVAR: Dennis Higler (Países Bajos)

Dennis Higler (Países Bajos) SVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

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El cuadro del Mundial 2026