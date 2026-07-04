Dónde y en qué estadio se está jugando Canadá vs. Marruecos por el Mundial 2026

Enterate de todos los detalles del escenario que alberga el duelo entre norteamericanos y africanos por los octavos de final de la cita mundialista.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. Por los octavos de final, la Selección de Canadá se enfrenta a la Selección de Marruecos en un encuentro crucial de eliminación directa que promete grandes emociones y que ya se vive a flor de piel.

El partido se disputa este sábado 4 de julio, donde uno de los seleccionados anfitriones, The Canucks, busca hacer historia ante su gente frente a los complicados Leones del Atlas, quienes intentan repetir sus hazañas internacionales y meterse entre los ocho mejores del planeta en este duelo a todo o nada.

¿En qué estadio están jugando Canadá vs. Marruecos?

El escenario designado para este atrapante compromiso de eliminación directa es el imponente Houston Stadium (conocido habitualmente fuera del torneo como NRG Stadium), ubicado en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos.

Este majestuoso recinto, famoso por su imponente techo retráctil y por ser la casa de los Houston Texans de la NFL, cuenta con una capacidad para 72.220 espectadores.

El césped de Texas luce un marco espectacular con fanáticos de todas partes del mundo para presenciar esta decisiva jornada mundialista, siendo una de las sedes con mayor capacidad e historia en eventos de gran magnitud dentro del territorio norteamericano.

NGR Stadium, Houston. (Foto: Getty).

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El cuadro del Mundial 2026