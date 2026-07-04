¿Por qué no juega hoy Alphonso Davies en Canadá vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Viene de disputar 15 minutos frente a Sudáfrica y en el duelo contra los marroquíes no será de la partida. Todos los detalles.

Comienzan los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde Canadá se enfrenta a Marruecos en el NRG Stadium, ubicado en la ciudad de Boston. Para ir detrás del boleto hacia la siguiente ronda, los entrenadores de ambos países confirmaron las alineaciones, donde en el anfitrión se destaca la ausencia de Alphonso Davies.

No hay duda alguna de que el lateral izquierdo de 25 años y nacido en la ciudad ghanesa de Buduburam -tiene nacionalidad canadiense- es una de las grandes figuras que posee el plantel comandado por Jesse Marsch. Pero una vez más estará entre los relevos.

Viene de disputar 15 minutos contra Sudáfrica, pero aún no está listo para ser de la partida. Y es que Davies continúa poniéndose a tono tras la lesión muscular que sufrió en los isquiotibiales, a mediados de mayo, con Bayern Múnich.

Luego de perderse toda la fase de grupos, donde The Canucks enfrentaron a Suiza, Qatar y Bosnia-Herzegovina, el futbolista que está cotizado en 40.000.000 de euros volverá a observar un encuentro desde el banco de suplentes y esperará por una chance para el complemento, como mínimo.

Alphonso Davies, suplente en Canadá – Marruecos. (Getty Images)

La alineación de Canadá vs. Marruecos

Maxime Crépeau, Alistair Johnston, Moise Bombito, Luke De Fougerolles, Richie Laryea; Niko Sigur, Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio; Ali Ahmed, Jonathan David y Tani Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.

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La alineación de Marruecos vs. Canadá

Yassine Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz, Bilal El Khannouss; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

El cuadro final del Mundial 2026

DATOS CLAVES

Canadá y Marruecos juegan los octavos de final en el NRG Stadium de Boston.

juegan los octavos de final en el NRG Stadium de Boston. Alphonso Davies es suplente para continuar su recuperación de la lesión en los isquiotibiales.

es suplente para continuar su recuperación de la lesión en los isquiotibiales. 40.000.000 de euros es la cotización del lateral izquierdo de Bayern Múnich.