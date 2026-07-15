Cuti Romero no se olvidó de Gary Neville y lo liquidó tras eliminar a Inglaterra: “Espero no ser tan estúpido cuando me retire”

El defensor le contestó al ex jugador inglés, que en la previa del partido supo desestimar su nivel de juego junto al de Lisandro Martínez.

Hay un viejo refrán que aconseja no hablar antes de tiempo. Y Cristian Romero se encargó de recordarlo. En medio de la euforia por la clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial, el defensor no se olvidó de la cargada previa que había llegado desde Inglaterra y aprovechó el triunfo para responderle con dureza a Gary Neville, uno de los exfutbolistas británicos que había cuestionado al equipo antes de la semifinal.

La antesala del partido estuvo marcada por declaraciones de históricos del fútbol inglés. Wayne Rooney, John Terry, Joe Cole e Ian Wright pusieron en duda el nivel de la Albiceleste. Sin embargo, quien fue más allá fue Neville, al apuntar directamente contra la dupla central conformada por Romero y Lisandro Martínez.

“No veo manera de que no hagamos al menos dos goles. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo. Pasan de lo sublime a lo ridículo. Tienes a Cristian Romero y Lisandro Martínez que parece que entre los dos regalan un gol por partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes”, había afirmado en la televisión inglesa.

La historia terminó siendo muy distinta. Y ya con el boleto asegurado para el partido decisivo, Romero pasó factura. “Teníamos bronca porque, si no, se habla mucho. En Inglaterra hablan mucho antes del partido, así que les mandamos un saludo, que deben estar muy felices“, lanzó primero, con una sonrisa irónica.

"OJALÁ QUE CUANDO YO ME RETIRE NO SEAN TAN ESTÚPIDO"



Cuti Romero, sobre los dichos de Gary Neville e la previa.@m_benedetto#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/x4KcFdwHQK — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Pero el cordobés todavía tenía guardada una respuesta mucho más fuerte. “Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido como Neville. No me salga criticar a un jugador porque al final uno entra a la cancha a hacer lo mejor por su equipo”, disparó.

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Y continuó: “Las cosas pueden salir bien o mal. Nosotros estamos contentos de estar en otra final del mundo. Para nosotros es algo enorme. Sentimos la camiseta como nadie y estamos muy contentos de seguir haciendo historia con esta Selección”.

A su lado, Lisandro Martínez también recogió el guante, aunque eligió un tono mucho más sereno para contestar las críticas que llegaron desde el otro lado del Atlántico. “Estamos acostumbrados a que siempre hablen de nosotros, se ve que les gusta. Nosotros respondemos en la cancha, siempre con respeto“, resumió el defensor del Manchester United. Las críticas no esperaron, pero las respuestas llegaron cuando el marcador ya hablaba por sí solo.