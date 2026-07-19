Así quedó la tabla de máximos campeones de los Mundiales tras el título de España

Con gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo del tiempo suplementario, la Selección de España le ganó 1 a 0 a la Selección Argentina en el MetLife Stadium de New Jersey, y de esta manera se consagró campeón del Mundial por segunda vez en su historia, tras Sudáfrica 2010.

De esta manera, la Roja suma una nueva estrella y subió en la tabla histórica de campeones del mundo. Quien sigue en el primer puesto es la Selección de Brasil con 5, mientras que la Albiceleste no pudo trepar a la segunda posición, donde están Alemania e Italia.

La tabla histórica de los campeones del mundo

Brasil – 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

(1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Alemania – 4 (1954, 1975, 1990, 2014)

(1954, 1975, 1990, 2014) Italia – 4 (1934, 1938, 1982, 2006)

(1934, 1938, 1982, 2006) Argentina – 3 (1978, 1986, 2022)

(1978, 1986, 2022) Francia – 2 (1998, 2018)

(1998, 2018) España – 2 (2010, 2026)

(2010, 2026) Uruguay – 2 (1930. 1950)

(1930. 1950) Inglaterra – 1 (1966)

Lionel Messi quedó segundo en la tabla histórica de goleadores del Mundial

Debido a que convirtió 8 goles y llegó a los 21 en la tabla histórica, el delantero de la Selección Argentina superó a Miroslav Klose y quedó tan solo por detrás de Kylian Mbappé, quien con 22 tanto lidera la tabla en soledad, con la particularidad de que lo consiguió en tres ediciones.

El delantero de la Selección de Francia convirtió 10 tantos en esta Copa del Mundo, por lo que por segunda vez consecutiva es el máximo asistidor del certamen. En Qatar 2022 llegó a los 8 tantos y superó por uno a Messi, que llegó a los 7 con la Albiceleste.

Datos claves

España venció 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium y se consagró campeón mundial.

venció 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium y se consagró campeón mundial. Ferrán Torres anotó el gol decisivo en el segundo tiempo del tiempo suplementario.

anotó el gol decisivo en el segundo tiempo del tiempo suplementario. Segunda estrella mundialista para España tras su primer título obtenido en Sudáfrica 2010.