El pronóstico de Donald Trump para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

El presidente de Estados Unidos dio su pálpito para el juego de este domingo.

A falta de pocos minutos para la final del Mundial 2026, Donald Trump se encargó de hacer su pálpito. El presidente de Estados Unidos, que dirá presente en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, reveló quién es su favorito entre Argentina y España.

“¿Mi pronóstico para esta final? Es tan difícil apostar en contra de Messi… Es un gran jugador. Vi su centro decisivo contra Inglaterra, fue absolutamente perfecto“, soltó el jefe de estado del país norteamericano que alberga el juego decisivo, en diálogo con FOX.

Cabe recordar que Trump recibió a Lionel Messi en la Casa Blanca en marzo de este año. El motivo fue la conquista del título de la MLS obtenido por Inter Miami, que en ese momento se encontraba en Wahington DC para jugar un partido liguero.

Alineaciones confirmadas de Argentina vs. España

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez.. DT: Lionel Scaloni

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena. DT: Luis De La Fuente.