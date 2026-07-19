Tras ganarle la final del Mundial, España superó a Argentina y se quedó con el primer puesto del ranking FIFA

La Roja consiguió la segunda estrella de su historia, y a su vez, se quedó con la cima del ranking FIFA.

En el MetLife Stadium de New Jersey, por la final del Mundial 2026, la Selección de España le ganó 1 a 0 a la Selección Argentina gracias al gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo del tiempo suplementario y de esta manera logró la segunda estrella de su historia.

Esta victoria no solo sirvió para que la Roja consiga el segundo título tras Sudáfrica 2010, sino que también le permitió escalar en el ranking FIFA, en el que también superó a la Albiceleste y se quedó con la primera posición.

Previo al inicio del partido, así como también antes del certamen, la Selección Argentina llegó como primera del ranking FIFA por sus buenos resultados en los últimos 8 años. Con esta victoria, España lo superó por 25 puntos y se quedó con el primer lugar del podio.

En el primer puesto, ahora aparece España con 1995.88 puntos de coeficiente, por lo que supera a la Albiceleste, que quedó como escolta con 1970.37 unidades. El podio lo completa la Selección de Francia a pesar de su derrota que derivó en el cuarto puesto del Mundial.

Así está el ranking FIFA

España – 1995.88 Argentina – 1970.37 Francia – 1948.97 Inglaterra – 1922.83 Brasil – 1804.92 Marruecos – 1803.99 Portugal – 1787.85 Bélgica – 1778.36 Países Bajos – 1775.54 México – 1754.30

Así quedó la tabla de máximos campeones de los Mundiales

Brasil – 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

– 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Alemania – 4 (1954, 1975, 1990, 2014)

– 4 (1954, 1975, 1990, 2014) Italia – 4 (1934, 1938, 1982, 2006)

– 4 (1934, 1938, 1982, 2006) Argentina – 3 (1978, 1986, 2022)

– 3 (1978, 1986, 2022) Francia – 2 (1998, 2018)

– 2 (1998, 2018) España – 2 (2010, 2026)

– 2 (2010, 2026) Uruguay – 2 (1930. 1950)

– 2 (1930. 1950) Inglaterra – 1 (1966)

Publicidad

Datos claves