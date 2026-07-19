Los hinchas de Argentina apuntaron contra un futbolista tras perder la final ante España: “Entró a boludear”

La Albiceleste cayó ante La Roja por 1-0 y los fanáticos no perdonaron el rendimiento individual de un jugador.

Este domingo, España le ganó 1-0 a la Selección Argentina y se consagró campeón de la Copa del Mundo 2026 tras imponerse en la final gracias al gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo del alargue. Sin embargo, en las redes sociales los hinchas arremetieron contra Leandro Paredes, que no tuvo un buen ingreso.

Si bien no fue titular por una decisión táctica de Lionel Scaloni, ingresó en el entretiempo para intentar tener una mayor posesión de balón después de un pésimo primer tiempo del combinado albiceleste. Pero lejos de ocurrir eso, el capitán de Boca tuvo un flojo rendimiento individual sobre el campo de juego del MetLife Stadium.

Leandro Paredes en la final del Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que, a través de sus cuentas personales, los fanáticos de la Selección Argentina no perdonaron el desempeño personal de Paredes. En ese sentido, Leandro fue el que más críticas recibió en las redes sociales por su partido. “Entró a boludear y cagar el partido“, escribió uno de los simpatizantes en X (ex Twitter).

Los comentarios de los hinchas de Argentina

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Paredes dans son match le plus calme : #ESPARG pic.twitter.com/KR5YU07Obl — Unibet France 🔞 (@UnibetFrance) July 19, 2026