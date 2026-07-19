Enzo Fernández fue expulsado en la final entre Argentina y España por el Mundial 2026

El mediocampista recibió la segunda tarjeta amarilla en el tiempo adicional del segundo tiempo por una dura infracción.

En una tarde caliente en el MetLife Stadium de Nueva Jersey-Nueva York, la Selección Argentina y España se midieron por la final de la Copa del Mundo 2026. Luego de un partido muy intenso, Enzo Fernández fue expulsado en el tiempo adicional de la segunda parte y dejó al equipo con 10 futbolistas cerca del final del tiempo regular.

Enzo Fernández se fue expulsado en la final del Mundial 2026. (Getty Images)

Apenas unos minutos más temprano, el mediocampista recibió la primera tarjeta amarilla por protestar, en una acción que no ameritaba una sanción semejante. Sin embargo, por revolear el brazo en forma de enojo -pese a que no emitió ningún insulto-, Slavko Vincic optó por mostrar la cartulina en una clara intención de demostrar su impronta.

Lo cierto es que Fernández se fue expulsado a los 93 minutos. Por una clara y evidente infracción sobre la mitad de la cancha contra Pau Cubarsí en una disputa de balón en la que llegó tarde a la dividida, el árbitro le sacó la segunda amonestación y posterior tarjeta roja correspondiente como sanción disciplinaria. Así, se retiró del césped.

Ni bien se confirmó el castigo, pidió perdón por ser expulsado. Obviamente en una clara intención de hacerse responsable por dejar a sus compañeros en desventaja numérica sobre el campo de juego del MetLife Stadium de Nueva Jersey-Nueva York, asumió su culpa primero con los futbolistas y también con los hinchas albicelestes.

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Enzo Fernández pidió perdón al ser expulsado en la final del Mundial 2026. (Getty Images)

Messi pidió la expulsión de Cucurella por taparse la boca

Inmediatamente después de la tarjeta roja a Enzo Fernández, Marc Cucurella se tapó la boca para hablar con Lionel Messi. Aunque no se trató de una discusión acalorada o un momento de mucha tensión, sino una conversación típica sobre el campo de juego, el capitán de la Selección Argentina reclamó para que intervenga el VAR, que no lo consideró suficiente.

¿Cucurella se tapó la boca?



Messi y el reclamo hacia el árbitro luego de la acción del defensor español. pic.twitter.com/AUvxfeZHBW — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026