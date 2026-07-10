El cuadro de enfermedad generó preocupación al interior del seleccionado inglés, por la imposibilidad del jugador para entrenarse y por el riesgo de contagio.

Un día antes del duelo de cuartos de final del Mundial ante Noruega que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, la Selección de Inglaterra se vio obligada a aislar a una de sus máximas figuras del resto del plantel, producto de una enfermedad que no solo lo puso en duda sino que además generó preocupación por el riesgo de contagio.

Se trata de Declan Rice, mediocampista y especialista en el manejo de la pelota parada, quien ya venía arrastrando molestias físicas tanto en los isquiotibiales como en la zona lumbar y que ahora agravó su situación a causa de un virus que las autoridades de la FA aseguran ya tener controlado.

Aunque no hay mayores riesgos para su salud, el futbolista del Arsenal ya se perdió dos jornadas de entrenamiento y tampoco podría participar de la práctica de este viernes, por lo que su presencia en el duelo ante Noruega está prácticamente descartada.

Rice no ha podido entrenarse y sería baja ante Noruega.

En Noruega también se multiplicaron los problemas

La previa al partido de cuartos de final no ha sido menos problemática para la Selección de Noruega, donde también hay varios futbolistas que contrajeron enfermedad, además de haber tenido que proceder a un cambio de alojamiento de emergencia por falta de condiciones aptas para su estadía.

El equipo que tiene a Erling Haaland como máxima figura y goleador había viajado a Fort Lauderdale para comenzar a trabajar en su próximo compromiso. Pero se encontraron con una sorpresa inesperada al llegar al hotel que habían reservado, que según describió la cadena NRK tenía varias de sus habitaciones llenas de humo, moho y mal aseadas. Además, el ruido de una obra en construcción justo al lado hizo imposible el descanso, por lo que solo pasaron una noche allí antes de decidir marcharse.

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Sobre la enfermedad que estaban cursando algunos futbolistas del plantel, incluido el capitán Martin Odegaard, el entrenador Stale Solbakken le confirmó a la prensa noruega que “padecen un cuadro de tos y dificultades para respirar con normalidad“, sospechando que es producto de la gran cantidad de viajes que ha tenido que hacer la delegación, pero sin descartar que la incómoda noche en el hotel de Fort Lauderdale haya influido también.

¿Cuándo juegan Inglaterra vs. Noruega?

El partido que Inglaterra y Noruega disputarán en el Hard Rock Stadium de Miami por los cuartos de final del Mundial 2026 está programado para este sábado 11 de julio a partir de las 18.00 de Argentina.

Data clave

Declan Rice fue aislado de la Selección de Inglaterra por un virus.

fue aislado de la Selección de Inglaterra por un virus. Martin Odegaard y varios futbolistas de Noruega presentan cuadros de tos.

y varios futbolistas de Noruega presentan cuadros de tos. Hard Rock Stadium de Miami albergará el partido el sábado 11 de julio.