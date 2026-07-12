Cuándo, dónde y en qué estadio juegan Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

La Albiceleste clasificó a semifinales luego de vencer a Suiza y ahora se enfrentará con los británicos.

La Selección Argentina ya conoce cuál será su próximo desafío en el Mundial 2026. Después de superar a Suiza por 3-1 en los cuartos de final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra en las semifinales, con el objetivo de meterse nuevamente en la definición por el título.

El encuentro se disputará el próximo miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Del otro lado del cuadro ya esperan Francia y España, que definirán el martes al primer finalista del torneo.

La Albiceleste llegó a esta instancia luego de dejar en el camino a Suiza en un partido que exigió más de la cuenta. Alexis Mac Allister abrió el marcador, pero Dan Ndoye igualó el encuentro y llevó la definición al alargue. Allí, la expulsión de Breel Embolo cambió el desarrollo del juego y Argentina terminó imponiendo su jerarquía con los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez para sellar el 3-1 definitivo.

Lautaro Martínez coronó la victoria con Suiza.

Inglaterra, por su parte, también necesitó tiempo suplementario para avanzar. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel remontó el encuentro frente a Noruega gracias a un doblete de Jude Bellingham y se quedó con un triunfo por 2-1 que le permitió instalarse entre los cuatro mejores del certamen.

El ganador del duelo entre argentinos e ingleses avanzará a la gran final del domingo 19 de julio, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Francia y España. El perdedor, en tanto, disputará el partido por el tercer puesto previsto para el sábado 18 de julio.

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Será un cruce con mucha historia. Además del histórico duelo en México 1986 con los goles de Diego Maradona, Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo por primera vez desde la fase de grupos de Corea-Japón 2002, cuando los europeos se impusieron por 1-0 y complicaron el camino del conjunto dirigido por Marcelo Bielsa. Ahora, 24 años después, el escenario será muy distinto: el premio para el ganador será un lugar en la final del Mundial 2026.

El fixture de las semifinales del Mundial

Martes 14 de julio

Francia vs. España— 16.00 (Dallas Stadium).

Miércoles 15 de julio

Inglaterra vs. Argentina — 20.00 (Atlanta Stadium).