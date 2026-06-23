Declan Rice rendido ante el momento de Lionel Messi en el Mundial 2026: ”Verlo es un placer”

El futbolista de la Selección de Inglaterra se deshizo en elogios para con Leo en la previa de su partido con Ghana.

Lionel Messi está siendo el tema de conversación tanto de los aficionados como entre los jugadores de los planteles participantes de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es que a horas de cumplir 39 años, Leo, en tan solo dos encuentros, anotó 5 goles, siendo así, con esta cifra, el líder de la tabla de goleadores del certamen.

Además, gracias a sus anotaciones superó a Miroslav Klose como el futbolista con más gritos en la historia del torneo global. El alemán era el puntero con 16, hasta que la Pulga lo igualó con su hattrick frente a Argelia el pasado 16 de junio en Kansas City y lo superó este lunes 22 con su doblete ante Austria en el AT&T de la ciudad de Dallas.

A propósito de este gran presente del capitán de la Selección Argentina, el que opinió fue Declan Rice, figura del combinado inglés, en la conferencia de prensa que brindó este mismo lunes en la previa del choque que tendrá con Ghana en Boston, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Lionel Messi, creo que lo que estamos presenciando en este momento es verdaderamente muy especial y lo que está haciendo a esta edad es increíble. Como aficionado al fútbol, como entusiasta del fútbol y también como futbolista, verlo es un placer increíble”, expresó, con Thomas Tuchel a su lado, el también jugador del Arsenal.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Declan Rice : “Exceptionnel d’être témoin de ce que fait Messi dans cette Coupe du Monde"#beINFWC2026 pic.twitter.com/gCy1Iwvuh0 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2026

Inglaterra busca meterse en los 16vos de final con su partido frente a Ghana

La Selección de Inglaterra quiere sumarse este martes 23 de junio al grupo de combinados que ya sacaron pasaje para los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. Para eso, luego de haber vencido a Croacia 4 a 2 en Dallas en el estreno de ambos en el certamen, tendrá que hacerse con los tres puntos vs. Ghana en Boston.

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Cabe mencionar que los comandados por el alemán Thomas Tuchel, luego del enfrentamientos con el conjunto africano, cerrará su intervención en el Grupo L del torneo que se está desarrollando en tierras norteamericanas frente a Panamá (que perdió en la primera jornada 1 a 0 con Ghana) el sábado 27 de junio en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey.

En síntesis