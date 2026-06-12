El jugador de la Albirroja no pudo contener las lágrimas a la hora de expresar sus sensaciones por jugar una Copa del Mundo. "Es lo que sentimos", complementó el DT.

Gustavo Alfaro volvió a ser protagonista de una conferencia de prensa con la Selección de Paraguay, pero esta vez no fue por una frase, sino por la emoción de uno de sus dirigidos. El estratega se despachó con un lindo gesto con Diego Gómez, que no pudo contener las lágrimas al expresar lo que significa el regreso de la Albirroja a la Copa del Mundo.

“Éstoy muy contento de poder representar a mi país. Que logramos la clasificación después de mucho y bueno, la verdad que…”, expresaba el mediocampista antes de romper en llanto por la emoción de volver al certamen tras tres ediciones de ausencia.

Mientras el ex Inter Miami se reincorporaba, el estratega argentino acotó: “No hay palabras. Es lo que sentimos. Y es lo que siente todo Paraguay. Eso sienten nuestros jugadores“. Posteriormente, Gómez completó: “Me conocen a mí, que soy muy emocional. Trataré de dar al 100% para darle esa alegría a toda la gente”.

Inmediatamente después de finalizar su declaración, Alfaro abrazó a su jugador, en un gesto paternal que conmovió a todos los presentes en la sala de prensa. Paraguay buscará dar el golpe nada más ni nada menos que ante uno de los anfitriones del Mundial.

ASÍ LO SIENTE PARAGUAY: DIEGO GÓMEZ no ocultó su emoción un día antes del debut de la Albirroja en la Copa del Mundo y no pudo contener las lágrimas.



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Qué dijo Alfaro en la conferencia de prensa

Palpitando el debut, el DT declaró: “Nuestra intención no es venir a participar, sino que vamos a competir. Trataremos de jugar de igual a igual contra todos de la misma manera. Esperemos que eso desemboque en los resultados que tanto nosotros como el país esperamos tener para pasar a la siguiente fase”.

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“Confiamos en el trabajo que hemos hecho, en el talento de nuestros jugadores y la historia que siempre Paraguay ha esgrimido en los Mundiales al ser siempre un rival complejo y difícil“, agregó el director técnico con pasado en Arsenal, Tigre, Huracán y Boca.

Sobre la lesión de Julio Enciso, expresó: “Vamos a esperar, pero tranquilos porque pudimos arribar a un diagnóstico rápido que tuvo una contusión, un golpe. Ha trabajado muy bien el cuerpo médico y Julito con el corazón puesto en ser parte de esto. Ojalá que pueda estar bien porque es lo que nosotros deseamos, lo que Paraguay desea y él también”.

Datos de Estados Unidos vs. Paraguay

Día y horario: viernes 12 de junio – 22:00 horas

TV: TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos)

VAR: Carlos del Cerro Grande (España)

Estadio: SoFi Stadium, Los Angeles.