Tras un catastrófico estreno con derrota 4-1 sobre Estados Unidos, que desde ese mismo momento provocó que Gustavo Alfaro pusieran en duda su continuidad en la Selección de Paraguay, el DT logró que todo el país se sintiera orgulloso de la batalla que plantó el equipo para avanzar hasta los octavos de final, dejando a Alemania en el camino y siendo eliminada por Francia, cayendo por la mínima por un gol de penal de Kylian Mbappé.

El regreso del seleccionado a Paraguay estuvo seguido de un gran recibimiento, prueba de la aprobación generalizada del trabajo realizado por el entrenador argentino en la Copa del Mundo. Poco después, llegaron las palabras del propio presidente de la APF para confirmar que la intención es dar continuidad al ciclo ya pensando en 2030.

“Para la Asociación y para mí personalmente, Alfaro es el indicado para continuar con el proceso de la selección. Nos trajo al Mundial después de 16 largos años, porque realmente estábamos complicados cuando él asumió. También los jugadores entendieron su filosofía de trabajo y ya pidieron también para que pueda continuar. Todos estamos en sintonía para que pueda seguir encabezando el cuerpo técnico de la selección mayor”, dijo Robert Harrison en diálogo con ABC Deportes.

Sabiendo que el propio DT dijo no querer especular con la situación y a su vez dialogar con su familia sobre la mejor decisión a futuro, el presidente de la Asociación Paraguaya dijo que no se pusieron plazo para esperar su respuesta para no forzar así la situación.

LA RENOVACIÓN DE GUSTAVO ALFARO AL FRENTE DE LA ALBIRROJA.



🗣️ "No tenemos un plan B. Creemos que él es el único que puede llevar a cabo este proyecto".



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“Yo creo que él merece unas vacaciones y seguramente en ese momento también tendrá el tiempo de charlar con su familia, analizar y decidir lo que él crea conveniente. El primer compromiso que tenemos es la Fecha FIFA de septiembre. Él lo sabe y comunicará su decisión antes”, agregó al respecto.

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Y en relación a la posibilidad de estar evaluando otros candidatos a asumir la conducción de la Selección de Paraguay para el caso en que Alfaro hiciera saber una negativa a continuar al frente, Harrison fue tajante: “No tenemos un Plan B y no va a existir hasta que el Profe nos diga”, aseguró.

¿Cuáles son los próximos compromisos de la Selección de Paraguay?

La Selección de Paraguay recién volverá a tener acción en septiembre, cuando se dispute la primera Fecha FIFA post Mundial. El presidente de la APF Robert Harrison dijo que ya están prácticamente cerrados los dos partidos que disputarán en esa ventana, uno de ellos ante otro seleccionado mundialista en este 2026.

Data clave

Gustavo Alfaro llevó a la Selección de Paraguay hasta los octavos de final.

llevó a la Selección de Paraguay hasta los octavos de final. Robert Harrison confirmó que la APF no tiene un Plan B actualmente.

confirmó que la APF no tiene un Plan B actualmente. La Fecha FIFA de septiembre será el próximo compromiso de la selección paraguaya.