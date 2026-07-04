Gustavo Alfaro analiza retirarse de la dirección técnica tras la eliminación de Paraguay del Mundial 2026: “Tengo que hablar con mi familia”

El entrenador de la Albirroja habló tras la caída por la mínima ante el combinado europeo y dio respuestas fuertes sobre su futuro.

Luego de un partido de pocas emociones, Paraguay se despidió del Mundial 2026 con una caída 1 a 0 ante Francia. Luego del pitazo final del encuentro que elevó temperatura sobre el cierre, Gustavo Alfaro tomó la palabra y pasó por varios temas relacionados con la eliminación del certamen. Entre ellos, su futuro.

Consultado por su continuidad, el DT dejó en claro que la AFP quiere que siga en el cargo: “Recién en el vestuario Robert (Harrison, presidente de la federación) me dijo ‘profe este fue el primer round, necesitamos contar con usted para el segundo round‘. Es la primera vez que hablamos en serio de esto adelante de los jugadores, adelante de todo el mundo”.

“Yo le vengo corriendo el arco a mi familia desde hace 5 o 6 años. De que a los 60 me retiraba, ya tengo 63... jugué el mundial con Ecuador y le dije ‘ya está, listo, juego el mundial, me retiro’. Paraguay me dio la chance de poder tener otro mundial y le dije ‘listo, cuando termine el mundial de Paraguay, listo, ya está‘”, explicó el DT y continuó.

“Tengo que hablar con mi familia. Es una decisión de familia. No es una especulación bajo ningún punto, por eso lo quiero aclarar“, aclaró el DT y confesó: “Mi representante tenía terminantemente prohibido hablar con nadie porque no quería, no quería otra cosa, no había otra cosa que no sea Paraguay en mi vida. Y para mí no había otro detalle que terminar la Copa del Mundo”.

Alfaro necesita tiempo

En una repregunta, Alfaro profundizó acerca de su situación personal: “Hoy yo tengo heridas abiertas, hoy estoy sangrando. Entonces hoy lo que menos puedo hacer es razonar con equilibrio. Yo creo que necesito y necesita Paraguay que baje la espuma. Que baje esa espuma para que de pronto decante y decante lo que tenga que decantar“.

“Yo honestamente necesito respirar. Necesito volver a estar con mi familia, necesito tomar distancia, necesito que decante. Quiero ir a ver a mi familia a Rafaela, quiero ir a visitar a mis hijas y a mi nieta. Necesito un tiempo. Eso no quiere decir que necesito 6 meses, para nada, pero necesito un tiempo, porque lo peor que yo podría hacer es decir que sí y en septiembre ya no dar más“, expresó.

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Alfaro aclaró que es feliz en Paraguay

“Yo honestamente no sé lo que voy a hacer de mi vida profesional. No hay un lugar más cómodo en mi vida que Paraguay. En el lugar donde el país me abrió las puertas, los clubes me abrieron las puertas, los jugadores, la relación que construimos…”, remarcó el estratega.

Y continuó: “En ningún lugar del mundo voy a estar más cuidado, más protegido, más bien tratado que en Paraguay. En ningún lugar del mundo. Y eso es esencial para quien quiera hacer o quiere intentar o quiso intentar una revolución”.

“Ahora lo que va a ser después no sé. Porque para seguir acá, con lo que se hizo hasta acá no alcanza. De la misma manera que se los dije después que habíamos clasificado a la Copa del Mundo… con lo que hicimos hasta acá no nos alcanza para el Mundial 2030“, cerró.