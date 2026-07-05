El exdelantero sueco, fiel a su estilo, no anduvo con vueltas para marcar su pensamiento sobre el planteo del combinado guaraní.

La Selección de Francia chocó contra la ferrea Paraguay en el encuentro que tuvieron en Filadelfia bajo el marco de los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Aunque el elenco galo, que llegaba como la amplia favorita para ganar, se quedó con el pase a la siguiente instancia, superó a su contrincante de turno por la mínima, a la que, por cierto, accedió mediante un penal bastante polémico.

Con lo cual, el plan de Gustavo Alfaro, en pos de su objetivo, no estuvo mal ejecutado. Sin embargo, recibió críticas de diferentes sectores. Sobre todo de la prensa y diferentes figuras del fútbol europeo. Entre ellos, Zlatan Ibrahimovic, que se está desempeñando como comentarista del Mundial con la cadena Fox Sports.

”Hoy Francia tuvo compostura. Tenían que no dejarse provocar y lo lograron. Si yo hubiera jugado este partido me habrían sacado unas cuatro tarjetas rojas y habría mandado alguno al hospital”, comentó el exdelantero del Inter de Milán, AC Milan, Barcelona, Manchester United y París Saint-Germain, entre otros, respecto a la actitud de los jugadores paraguayos.

En ese mismo sentido, siempre con el foco puesto sobre los dirigidos por Gustavo Alfaro, Zlatan Ibrahimovic añadió: ”No me gustan, pero las provocaciones hacen parte del juego. Francia no se dejó provocar. Lo mejor que puedes hacer cuando te provocan es sonreír y no caer en el juego, como hizo Francia”.

Los jugadores de Francia y Paraguay en uno de los tantos cruces que protagonizaron en Filadelfia. Getty Images.

Kylian Mbappé volvió a anotar y alcanzó a Lionel Messi en la punta de la tabla de goleadores del Mundial 2026

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Kylian Mbappé anotó el único gol del partido entre Francia y Paraguay, disputado este sábado 4 de julio en Filadelfia por los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. De esta manera, ya suma 7 goles en lo que va del certamen y es, junto a Lionel Messi, por lo menos de momento, el máximo artillero.

Ahora, el delantero del Real Madrid buscará ampliar su cuenta personal, para a su vez colaborar con su selección y dar paso hacia la semifinal, con el partido que disputarán los de Deschamps frente a Marruecos por los Cuartos de Final el jueves 7 de julio en el Estadio de Boston (el ganador se enfrentará a España, Portugal, Estados Unidos o Bélgica).

En síntesis

Zlatan Ibrahimovic criticó a la selección de Paraguay comentando para Fox Sports.

criticó a la selección de Paraguay comentando para Fox Sports. Francia venció a Paraguay por la mínima en Filadelfia mediante un tiro penal.

por la mínima en Filadelfia mediante un tiro penal. 4 tarjetas rojas afirmó Zlatan que habría recibido si jugaba este partido.