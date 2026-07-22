Gallardo, Aimar y hasta Alfaro: los candidatos de los hinchas para reemplazar a Scaloni en la Selección Argentina

El DT puso en duda su continuidad para 2027 y Bolavip le consultó a la gente por sus posibles reemplazantes.

Luego de la derrota ante España en la final del Mundial, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa, en donde puso en duda su continuidad en el cargo para 2027, ya que allí termina su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino.

Ante esta posibilidad de una salida del DT oriundo de Pujato tras ocho años al mando de la Albiceleste, Bolavip salió a la calle a preguntarle a distintos hinchas argentinos sobre quién debería ser su reemplazante para seguir con el proceso a partir del próximo año.

Dentro de las distintas opiniones surgieron entrenadores argentinos que podrían asumir en caso de ser llamados. Uno de los más nombrados fue Pablo Aimar, quien además de dirigir en la Selección Argentina Sub 20 también es ayudante de campo de Scaloni en la mayor.

Por otro lado, también estuvo presente el nombre de Marcelo Gallardo. El ‘Muñeco’ se encuentra libre luego de su paso por River, por lo que en caso de recibir un sondeo por parte de la AFA podría aceptar la propuesta para asumir de cara al 2027 si Scaloni da un paso al costado.

Finalmente, el tercero que más nombraron los hinchas fue Gustavo Alfaro. El entrenador de 63 años viene de dirigir a Paraguay en el último Mundial y es el único de los tres que ya tiene experiencia al mando de otros seleccionados, ya que también pasó por Ecuador y Costa Rica.

Los hinchas argentinos eligieron al reemplazante de Scaloni

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