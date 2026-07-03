Dónde juegan los futbolistas de Cabo Verde que enfrentan a Argentina en el Mundial 2026

El elenco africano llegó a la Copa del Mundo por primera vez en su historia y cuenta con futbolistas que se desempeñan en distintas ligas.

Luego de finalizar en el primer puesto del Grupo D de las Eliminatorias CAF, la Selección de Cabo Verde logró la clasificación al Mundial por primera vez en su historia. Integrante del grupo H, empató 0 a 0 con España, con Arabia Saudita y 2 a 2 con Uruguayy clasificó a los 16avos de final, donde enfrentará a la Selección Argentina.

El elenco comandado por Bubista cuenta con futbolistas que se desempeñan en distintas ligas del mundo. Logan Costa es el único representante que tiene en LaLiga de España, mientras que muchos de ellos juegan en la Liga de Portugal, debido a la cercanía histórica que hay con el país.

Además de esto, hay algunos futbolistas que participan en la liga de Israel y Chipre, mientras que dos de ellos están en Estados Unidos. Finalmente, en la Liga de Emiratos Árabes Unidos también hay un jugador.

Los convocados de Cabo Verde para el Mundial 2026

ARQUEROS : Vozinha (GD Chaves – Portugal), C. J. Dos Santos (San Diego FC – Estados Unidos) y Márcio Rosa (PFC Montana – Bulgaria).

: Vozinha (GD Chaves – Portugal), C. J. Dos Santos (San Diego FC – Estados Unidos) y Márcio Rosa (PFC Montana – Bulgaria). DEFENSORES : Roberto Lopes (Shamrock Rovers – Irlanda), Logan Costa (CF Villarreal – España), Joao Paulo (FCSB – Rumania), Diney Borges (Al-Bataeh SCC – Emiratos Árabes Unidos), Stopira (SCU Torreense – Portugal), Steven Moreira (Columbus Crew – Estados Unidos), Wagner Pina (Trabzonspor – Turquía), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica – Portugal ) y Kelvin Pires (SJK – Finlandia).

: Roberto Lopes (Shamrock Rovers – Irlanda), Logan Costa (CF Villarreal – España), Joao Paulo (FCSB – Rumania), Diney Borges (Al-Bataeh SCC – Emiratos Árabes Unidos), Stopira (SCU Torreense – Portugal), Steven Moreira (Columbus Crew – Estados Unidos), Wagner Pina (Trabzonspor – Turquía), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica – Portugal ) y Kelvin Pires (SJK – Finlandia). VOLANTES : Kevin Pina Lenini (FK Krasnodar – Rusia), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle – Países Bajos), Deroy Duarte (PFC Ludogoretz Razgrad – Bulgaria), Laros Duarte (Puskás Akadémia – Hungría), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes SC – Portugal) y Yannick Semedo (Farense SC – Portugal).

: Kevin Pina Lenini (FK Krasnodar – Rusia), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle – Países Bajos), Deroy Duarte (PFC Ludogoretz Razgrad – Bulgaria), Laros Duarte (Puskás Akadémia – Hungría), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes SC – Portugal) y Yannick Semedo (Farense SC – Portugal). DELANTEROS : Ryan Mendes (Igdir FK – Turquía), Garry Rodrigues (Apollon Limassol – Chipre), Willy Semedo (Omonoia Nicosia – Chipre), Jovane Cabral (Estrela Amadora – Portugal), Benchimol (Akron Tolyatti – Rusia), Hélio Varela (Macabi Tel Aviv – Israel), Nuno Da Costa (Istanbul Basaksehir – Turquía) y Dailon Livramento (Casa Pia AC – Portugal).

: Ryan Mendes (Igdir FK – Turquía), Garry Rodrigues (Apollon Limassol – Chipre), Willy Semedo (Omonoia Nicosia – Chipre), Jovane Cabral (Estrela Amadora – Portugal), Benchimol (Akron Tolyatti – Rusia), Hélio Varela (Macabi Tel Aviv – Israel), Nuno Da Costa (Istanbul Basaksehir – Turquía) y Dailon Livramento (Casa Pia AC – Portugal). DT: Bubista.

El cuadro del Mundial 2026