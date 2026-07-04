Marcelo Gallardo confirmó su futuro tras dejar ESPN: “Tengo compromisos asumidos”

En medio de una ola de especulaciones sobre un posible regreso al banco de suplentes, el Muñeco habló a fondo de su nuevo estilo de vida.

En la previa a la victoria de la Selección Argentina sobre Cabo Verde, Marcelo Gallardo sorprendió al anunciar que ese encuentro sería el último de su etapa como comentarista de ESPN durante el Mundial 2026 debido a “obligaciones anteriores que debía cumplir“. Inevitablemente, la decisión desató una ola de especulaciones sobre un posible regreso a su faceta como entrenador, alimentada por rumores que lo vinculan con las selecciones de Uruguay y Ecuador.

Sin embargo, 24 horas después, ya con las pulsaciones bajas tras la clasificación argentina, Gallardo aprovechó su despedida de la señal para calmar las aguas y aclarar cuál será su futuro inmediato. “Tengo ganas de disfrutar como lo estoy haciendo ahora, por eso me tomé este recreo“, expresó en diálogo con Sebastián Vignolo, para luego descartar cualquier negociación en marcha y agregar que, al menos por ahora, no parece estar cerca de dirigir.

“Veremos cómo se va presentando todo, creo que tiene que ver con un sentir mío de vincularme con algo que me sienta representado. Hay algo que me tiene que seducir desde algún lugar que me represente. No hablo ni de nombres o jerarquía“, explicó.

“Cuando se enteraron que me iba de ESPN, muchos me preguntaron si me iba a algún lado. Tengo compromisos asumidos antes de venir acá a los cuales tengo que responder y simplemente es eso. No me voy a dirigir a algún lugar. Nada que ver. Lo explico para que no se genere expectativa“, agregó.

"NO TENGO NADA QUE VER CON ESO" Marcelo Gallardo aclaró los rumores que lo vinculaban con la Selección de Uruguay.



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Consultado acerca de las versiones sobre llamados de selecciones sudamericanas, también fue claro. “La gente siempre saca conclusiones rápido, uno ya está acostumbrado a eso, pero no es por ahí. ¿Uruguay? No tengo nada que ver con lo que se habla“, afirmó.

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Su experiencia como comentarista y su vida después de River

Lejos de mostrarse incómodo con un rol poco habitual en su carrera, el exentrenador de River aseguró que la experiencia vivida las últimas semanas le permitió observar el fútbol desde una perspectiva diferente.

“Para mí era una experiencia y un desafío diferente a lo que acostumbro. Me permití esto porque quería entender y verlo desde un espacio diferente en un momento de mi vida diferente. Acompañar a esta selección me gustó porque también me identifica y me siento representado”, expresó.

Fue allí cuando se dedicó a reflexionar sobre el punto de su vida en el que se encuentra. “Me permito disfrutar. Entiendo que viví mucho tiempo encerrado, persiguiendo objetivos permanentes. Me enfocaba, iba, iba, iba… Y uno a veces se da cuenta de que, mientras vas y vas y vas, te olvidás de disfrutar un poco. La vida va pasando. Empecé a contarlo y me sentí mejor cuando empecé a contar, empecé a decir: ‘Che, mirá que iba a 220 km/h’.”.

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Su sentimiento por River

El Muñeco también habló por en profundidad por primera vez de su última salida de River, a la cual se refirió con completa sinceridad. “Las dos veces que me fui de River, me fui perdiendo. Y no se me caían los anillos. Lo veo como algo natural. Te vas cuando estás perdiendo“, reflexionó. vínculo que mantiene con River y dejó frases que rápidamente emocionaron a los hinchas.

🗣️ "LAS DOS VECES QUE ME FUI DE RIVER, ME FUI PERDEDOR" Marcelo Gallardo contó lo que sintió en cada una de sus dos salidas del Millonario.



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No obstante, dejó en claro que el cariño permanece intacto. “Yo nunca me voy a ir de River. No lo puedo sacar de mi vida, siempre voy a volver, aunque sea como padre llevando a mis hijos al colegio o yendo a la cancha sin que genere alboroto. Nunca me voy a ir, por más que hoy no esté“, aseguró.

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Por último, volvió a referirse al cariño que recibe permanentemente por parte de los simpatizantes. “No puedo explicar el afecto de los hinchas de River. Lo viví casi todos los domingos y ese amor es muy difícil de devolver. Mi manera de devolverles algo era tratar de que se sintieran identificados“, cerró un Muñeco que eligió mostrar su faceta más humana, alejada de aquella que acostumbró a exhibir pegado a una línea de cal o en conferencias de prensa.