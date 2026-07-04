Lectura de labios: la respuesta de Kylian Mbappé a Orlando Gill tras negarle el saludo al final de Paraguay vs. Francia

El francés se despachó con un comentario luego de que el arquero de San Lorenzo le arrojara la pelota. Mirá el video.

El picante final del Francia vs. Paraguay tuvo un inesperado cruce entre Kylian Mbappé y Orlando Gill. El arquero quiso saludar a la figura del equipo rival, pero le terminó arrojando un balón en la espalda luego de ser ignorado. Lo que el golero nunca escuchó fue la respuesta del delantero.

Es que luego de celebrar con euforia la ajustada clasificación de su equipo, el futbolista europeo miró a sus rivales y soltó una contundente frase. Si bien se vio el momento en la transmisión oficial, el comentario del jugador del Real Madrid pasó completamente desapercibido.

“Vete a casa ahora“, fue lo que soltó el hombre nacido en París, luego de sacarse la bronca por la sufrida clasificación de los suyos. Si bien hubo cierto malestar sobre el final del encuentro, la situación no pasó a mayores y fue el propio Gill quien se encargó de poner paños fríos.

PICANTE FINAL EN FILADELFIA 🔥



Mbappé festejó el triunfo con euforia, Gill quiso darle la mano, el francés lo ignoró y el arquero le tiró la pelota en la espalda.



Luego, otro tumulto entre los futbolistas. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/BMmAJofCdA — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

La explicación de Orlando Gill

Gill fue elegido la figura del partido, por lo que habló al finalizar el cotejo. “Yo le pasé la mano felicitándolo. Pero como no me dio bola, entré en un momento de calentura“, reconoció el arquero de San Lorenzo. Inmediatamente después, agregó: “Solamente hice eso, después me tranquilicé. Francia es la candidata a ser campeona del mundo“.

Las declaraciones de Mbappé

“Sabíamos el tipo de partido que iba a ser. Si ellos nos mandan a la mierda, nosotros también los mandamos a la mierda (SIC)“, disparó el capitán francés, todavía con las pulsaciones a mil y agregó: “Sabíamos jugar este tipo de partido. Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin y a hacer jugadas lindas, pero no, también podemos jugar al fútbol sucio. Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos“.

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Luego, completó con una frase que resumió su mirada sobre el desarrollo del encuentro: “En el fútbol sucio fuimos mejores. Ellos no quisieron jugar tanto al fútbol, y nosotros mostramos que sabíamos y que éramos mejores que ellos“.

Así quedó el cuadro del Mundial 2026