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Mundial 2026

Dónde juegan los futbolistas de Irak, rival de Francia en el Mundial 2026

El combinado de Medio Oriente tiene una cotización de 21,2 millones de euros y ocupa el 60° puesto en el ranking FIFA.

Los futbolistas de Irak en el Mundial 2026.
© GettyLos futbolistas de Irak en el Mundial 2026.

La Selección de Irak es una de las tantas que tomaron protagonismo en este comienzo de la Copa del Mundo 2026, en el que no tuvieron el mejor arranque ya que perdieron contra Noruega. Ahora, mientras se enfrenta a Francia, BOLAVIP repasó en qué países, ligas y equipos se desempeñan cada uno de los futbolistas que representan a Los Leones de Mesopotamia.

En primer lugar, hay que resaltar que el combinado de Medio Oriente ocupa el puesto 60 del ranking FIFA. Si bien el listado se actualiza constantemente al término de cada partido, los iraquíes partieron en la 57° posición antes del inicio del Mundial, lo que marca una leve caída. Eso sí, ni bien finalice este cotejo, volverá a cambiar de lugar en la nómina internacional.

Lo cierto es que el plantel de Irak vale 21,2 millones de euros, según Transfermarkt, el sitio especializado en la materia. El futbolista de mayor cotización es Ahmed Qasem (3,5 millones de euros), el extremo de Nashville en la MLS. En contraparte, Rebin Sulaka es el de menor valor (100.000 euros), mientras representa a Port FC con una larga experiencia a sus 34 años de edad.

Los futbolistas de Irak en el Mundial 2026. (Getty Images)

Los futbolistas de Irak en el Mundial 2026. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que hay 10 jugadores de la liga de Irak, siendo la clara mayoría. Luego, se dividen 2 en Emiratos Árabes Unidos, 2 en Polonia, 1 en Inglaterra, 1 en Italia, 1 en Países Bajos, 1 en Dinamarca, 1 en Noruega, 1 en República Checa, 1 en Arabia Saudita, 1 en Chipre, 1 en Estados Unidos, 1 en Indonesia, 1 en Tailandia y 1 en Uzbekistán.

Ligas y equipos de los jugadores de Irak

País / LigaJugadorPosiciónClub
Arabia Saudita (Saudi Pro League)Ali JasimVolanteAl-Najma
Chipre (Cypriot First Division)Youssef AmynVolanteAEK Larnaka
Dinamarca (Superliga Danesa)Kevin YakobVolanteAarhus GF
Emiratos Árabes Unidos (UAE Pro League / First Div)Ibrahim BayeshVolanteAl-Dhafra FC
Mohanad AliDelanteroDibba SCC
Estados Unidos (Major League Soccer)Ahmed QasemVolanteNashville SC
Indonesia (Liga 1)Frans Dhia PutrosDefensorPERSIB Bandung
Inglaterra (EFL Championship)Ali Al-HamadiDelanteroLuton Town
Irak (Iraq Stars League)Fahad TalibArqueroAl-Talaba SC
Jalal HassanArqueroAl-Zawraa SC
Ahmed Basil FadhilArqueroAl-Shorta
Manaf YounisDefensorAl-Shorta
Akam HashemDefensorAl-Zawraa SC
Ahmed YahyaDefensorAl-Shorta
Zaid IsmailVolanteAl-Talaba SC
Mustafa SaadoonVolanteAl-Shorta
Ali YousifDelanteroAl-Talaba SC
Aymen HusseinDelanteroAl-Karma
Italia (Serie A/Serie B)Marko FarjiDelanteroVenezia
Noruega (Eliteserien)Aimar SherVolanteSarpsborg 08
Países Bajos (Eredivisie)Zidane IqbalVolanteUtrecht
Polonia (Ekstraklasa)Hussein AliDefensorPogoń Szczecin
Amir Al-AmmariVolanteCracovia
República Checa (Primera Liga Checa)Merchas DoskiDefensorViktoria Pilzno
Tailandia (Thai League 1)Rebin SulakaDefensorPort FC
Uzbekistán (Superliga de Uzbekistán)Zaid TahseenDefensorPakhtakor

Los convocados de Irak en el Mundial 2026

  • ARQUEROS: Fahad Talib (Al-Talaba SC), Jalal Hassan (Al-Zawraa SC) y Ahmed Basil Fadhil (Al-Shorta).
  • DEFENSORES: Hussein Ali (Pogoń Szczecin), Manaf Younis (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port FC), Frans Dhia Putros (PERSIB Bandung), Akam Hashem (Al-Zawraa SC), Merchas Doski (Viktoria Pilzno) y Ahmed Yahya (Al-Shorta).
  • VOLANTES: Zaid Ismail (Al-Talaba SC), Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg 08), Mustafa Saadoon (Al-Shorta), Youssef Amyn (AEK Larnaka), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra FC), Ahmed Qasem (Nashville SC) y Ali Jasim (Al-Najma).
  • DELANTEROS: Marko Farji (Venezia), Ali Al-Hamadi (Luton Town), Ali Yousif (Al-Talaba SC), Aymen Hussein (Al-Karma) y Mohanad Ali (Dibba SCC).
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Nahuel de Hoz
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