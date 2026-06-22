Dónde juegan los futbolistas de Irak, rival de Francia en el Mundial 2026

El combinado de Medio Oriente tiene una cotización de 21,2 millones de euros y ocupa el 60° puesto en el ranking FIFA.

La Selección de Irak es una de las tantas que tomaron protagonismo en este comienzo de la Copa del Mundo 2026, en el que no tuvieron el mejor arranque ya que perdieron contra Noruega. Ahora, mientras se enfrenta a Francia, BOLAVIP repasó en qué países, ligas y equipos se desempeñan cada uno de los futbolistas que representan a Los Leones de Mesopotamia.

En primer lugar, hay que resaltar que el combinado de Medio Oriente ocupa el puesto 60 del ranking FIFA. Si bien el listado se actualiza constantemente al término de cada partido, los iraquíes partieron en la 57° posición antes del inicio del Mundial, lo que marca una leve caída. Eso sí, ni bien finalice este cotejo, volverá a cambiar de lugar en la nómina internacional.

Lo cierto es que el plantel de Irak vale 21,2 millones de euros, según Transfermarkt, el sitio especializado en la materia. El futbolista de mayor cotización es Ahmed Qasem (3,5 millones de euros), el extremo de Nashville en la MLS. En contraparte, Rebin Sulaka es el de menor valor (100.000 euros), mientras representa a Port FC con una larga experiencia a sus 34 años de edad.

Los futbolistas de Irak en el Mundial 2026. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que hay 10 jugadores de la liga de Irak, siendo la clara mayoría. Luego, se dividen 2 en Emiratos Árabes Unidos, 2 en Polonia, 1 en Inglaterra, 1 en Italia, 1 en Países Bajos, 1 en Dinamarca, 1 en Noruega, 1 en República Checa, 1 en Arabia Saudita, 1 en Chipre, 1 en Estados Unidos, 1 en Indonesia, 1 en Tailandia y 1 en Uzbekistán.

Ligas y equipos de los jugadores de Irak

País / Liga Jugador Posición Club Arabia Saudita (Saudi Pro League) Ali Jasim Volante Al-Najma Chipre (Cypriot First Division) Youssef Amyn Volante AEK Larnaka Dinamarca (Superliga Danesa) Kevin Yakob Volante Aarhus GF Emiratos Árabes Unidos (UAE Pro League / First Div) Ibrahim Bayesh Volante Al-Dhafra FC Mohanad Ali Delantero Dibba SCC Estados Unidos (Major League Soccer) Ahmed Qasem Volante Nashville SC Indonesia (Liga 1) Frans Dhia Putros Defensor PERSIB Bandung Inglaterra (EFL Championship) Ali Al-Hamadi Delantero Luton Town Irak (Iraq Stars League) Fahad Talib Arquero Al-Talaba SC Jalal Hassan Arquero Al-Zawraa SC Ahmed Basil Fadhil Arquero Al-Shorta Manaf Younis Defensor Al-Shorta Akam Hashem Defensor Al-Zawraa SC Ahmed Yahya Defensor Al-Shorta Zaid Ismail Volante Al-Talaba SC Mustafa Saadoon Volante Al-Shorta Ali Yousif Delantero Al-Talaba SC Aymen Hussein Delantero Al-Karma Italia (Serie A/Serie B) Marko Farji Delantero Venezia Noruega (Eliteserien) Aimar Sher Volante Sarpsborg 08 Países Bajos (Eredivisie) Zidane Iqbal Volante Utrecht Polonia (Ekstraklasa) Hussein Ali Defensor Pogoń Szczecin Amir Al-Ammari Volante Cracovia República Checa (Primera Liga Checa) Merchas Doski Defensor Viktoria Pilzno Tailandia (Thai League 1) Rebin Sulaka Defensor Port FC Uzbekistán (Superliga de Uzbekistán) Zaid Tahseen Defensor Pakhtakor

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Los convocados de Irak en el Mundial 2026