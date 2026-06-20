Dónde juegan los futbolistas de Costa de Marfil, rival de Alemania en el Mundial 2026

El combinado africano tiene una cotización de 522 millones de euros y ocupa el 30° puesto en el ranking FIFA.

La Selección de Costa de Marfil es una de las que mejores sensaciones dejó en este comienzo de la Copa del Mundo 2026. De hecho, en el debut vencieron por 1-0 a Ecuador y también comparten la fase de grupos con Alemania y el inédito Curazao. En ese sentido, BOLAVIP realizó un repaso minucioso para desglosar en qué ligas y equipos juegan los 26 convocados a la cita máxima.

En primer lugar, hay que resaltar que el combinado africano ocupa el puesto 30 del ranking FIFA. Si bien el listado se actualiza constantemente al término de cada partido, Los Elefantes partieron en la 33° posición antes del inicio del Mundial, lo que marca una clara mejoría. No conforme con eso, tienen altas probabilidades de avanzar a los dieciseisavos de final.

Los futbolistas de la Selección de Costa de Marfil en el Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que el plantel de Costa de Marfil vale 522,1 millones de euros, según Transfermarkt, el sitio especializado en la materia. El futbolista de mayor cotización es Yan Diomande (90 millones de euros), quien ya es protagonista en el mercado de pases porque lo siguen variso gigantes de Europa. En contraparte, Jean-Michael Seri es el de menor valor (100.000 euros).

Ligas y equipos de los jugadores de Costa de Marfil

Ligue 1 (Francia)

Clément Akpa ( Auxerre ) – Defensor

) – Defensor Guela Doué ( Racing de Estrasburgo ) – Defensor

) – Defensor Simon Adingra ( Mónaco ) – Delantero

) – Delantero Elye Wahi (Niza) – Delantero

Super Lig (Turquía)

Yahia Fofana ( Çaykur Rizespor ) – Arquero

) – Arquero Emmanuel Agbadou ( Besiktas ) – Defensor

) – Defensor Wilfried Singo ( Galatasaray ) – Defensor

) – Defensor Christ Inao Oulaï (Trabzonspor) – Volante

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Premier League (Inglaterra)

Ibrahim Sangaré ( Nottingham Forest ) – Volante

) – Volante Amad Diallo ( Manchester United ) – Delantero

) – Delantero Evann Guessand (Crystal Palace) – Delantero

Amad Diallo, figura de Costa de Marfil en el Mundial 2026. (Getty Images)

Serie A (Italia)

Odilon Kossounou ( Atalanta ) – Defensor

) – Defensor Evan N’Dicka ( Roma ) – Defensor

) – Defensor Ange-Yoan Bonny (Inter) – Delantero

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Primeira Liga (Portugal)

Ousmane Diomande ( Sporting de Lisboa ) – Defensor

) – Defensor Ghislain Konan ( Gil Vicente ) – Defensor

) – Defensor Seko Fofana (Porto) – Volante

Pro League (Bélgica)

Mohamed Koné ( Charleroi ) – Arquero

) – Arquero Parfait Guiagon ( Charleroi ) – Volante

) – Volante Oumar Diakité (Brujas) – Delantero

Bundesliga (Alemania)

Yan Diomande ( Leipzig ) – Delantero

) – Delantero Bazoumana Touré (Hoffenheim) – Delantero

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La Liga (España)

Nicolas Pépé (Villarreal) – Delantero

Saudi Pro League (Arabia Saudita)

Franck Kessié (Al-Ahli) – Volante

Prva Liga (Eslovenia)

Jean-Michaël Seri (Maribor) – Volante

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Superliga (Grecia)

Alban Lafont (Panathinaikos) – Arquero

Yan Diomande, delantero de Costa de Marfil. (Getty Images)

La lista de convocados de Costa de Marfil en el Mundial 2026

ARQUEROS : Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi) y Alban Lafont (Panathinaikos).

: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi) y Alban Lafont (Panathinaikos). DEFENSORES : Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting de Lisboa), Guela Doué (Racing de Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan N’Dicka (Roma) y Wilfried Singo (Galatasaray).

: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting de Lisboa), Guela Doué (Racing de Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan N’Dicka (Roma) y Wilfried Singo (Galatasaray). VOLANTES : Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Franck Kessié (Al-Ahli), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) y Jean-Michaël Seri (Maribor).

: Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Franck Kessié (Al-Ahli), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) y Jean-Michaël Seri (Maribor). DELANTEROS: Simon Adingra (Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Brujas), Yan Diomande (Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim) y Elye Wahi (Niza).