Dónde juegan los futbolistas de Jordania que son parte del Mundial 2026

Por primera vez en la historia, el combinado asiático dice presente en la cita de la FIFA y aspira a superar la primera ronda.

La Selección de Jordania participa por primera vez en la Copa del Mundo. El combinado asiático, que ocupa el 68° puesto en el Ranking FIFA, superó las Eliminatorias de la AFC para obtener el boleto para la fase de grupos y hacer historia para su país.

Los dirigidos por el marroquí Jamal Sellam son una de las selecciones de esta edición con menor jerarquía, pero llegaron con hambre de seguir escribiendo las mejores páginas del fútbol jordano. Tras la derrota ante Austria en el debut, los Bravos se juegan un duelo clave ante Argelia y luego cerrarán la primera fase nada menos que ante Argentina.

Según el sitio Transfermarkt, la sumatoria de los valores de sus 26 convocados sitúa al equipo en el anteúltimo puesto de todo el Mundial con 20,30 millones de euros, solo por delante de Qatar, que totaliza 19,93 millones.

Exactamente la mitad de su plantel milita en la Premier League de Jordania, un campeonato menor, incluso en el circuito asiático. Solo el delantero Mousa Al Tamari se desempeña en Europa, vistiendo la camiseta de Rennes en la Ligue 1. Incluso, tiene una cotización de 10 millones de euros, casi la mitad de todo el plantel.

Mousa Al Tamari, figura de Jordania. (Foto: Getty)

Otros casos destacados, pero aislados, son los de Ali Azaizeh, en Al-Shabab de la Liga Profesional Saudí, y Mohammad Abu Zraiq, en el Raja Casablanca de Marruecos.

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Ligas y equipos de los jugadores de Jordania

PAÍS/LIGA JUGADOR POSICIÓN CLUB Arabia Saudita (Segunda División) Mohannad Abu Taha Defensor Al-Orobah FC Arabia Saudita Ali Azaizeh Delantero Al-Shabab Corea del Sur Yazan Al Arab Defensor FC Seoul Egipto Odeh Fakhoury Delantero Pyramids Francia Mousa Al Tamari Delantero Stade de Rennes Irak Abdallah Nasib Defensor Al-Zawraa SC Irak Amer Jamous Volante Al-Zawraa SC Irak Ibrahim Sadeh Volante Al-Karma Jordania Yazid Abulaila Arquero Al-Hussein SC Irbid Jordania Abdallah Al Fakhouri Arquero Al-Wehdat SC Jordania Noureddin Bani Attiah Arquero Al-Faisaly SC Jordania Husam Abu Dahab Defensor Al-Faisaly SC Jordania Saed Al Rosan Defensor Al-Hussein SC Irbid Jordania Anas Badawi Defensor Al-Faisaly SC Jordania Ihsan Haddad Defensor Al-Hussein SC Irbid Jordania Saleem Obaid Defensor Al-Hussein SC Irbid Jordania Mohammad Taha Defensor Al-Hussein SC Irbid Jordania Mohammad Al Dawoud Volante Al-Wehdat SC Jordania Rajaei Ayed Volante Al-Hussein SC Irbid Jordania Yousef Qashi Volante Al-Hussein SC Irbid Jordania Mohammad Taha Delantero Al-Hussein Malasia Mohammad Abualnadi Defensor Selangor FC Malasia Noor Al Rawabdeh Volante Selangor FC Marruecos Mohammad Abu Zraiq Delantero Raja Casablanca Qatar Nizar Al Rashdan Volante Qatar SC Qatar Ali Olwan Delantero Al-Sailiya SC

Los convocados de Jordania en el Mundial 2026

ARQUEROS: Yazid Abulaila (Al-Hussein SC Irbid), Abdallah Al Fakhouri (Al-Wehdat SC) y Noureddin Bani Attiah (Al-Faisaly SC).

Yazid Abulaila (Al-Hussein SC Irbid), Abdallah Al Fakhouri (Al-Wehdat SC) y Noureddin Bani Attiah (Al-Faisaly SC). DEFENSORES: Mohammad Abualnadi (Selangor FC, Malasia), Husam Abu Dahab (Al-Faisaly SC), Mohannad Abu Taha (Al-Orobah FC, Arabia Saudita), Yazan Al Arab (FC Seoul, Corea del Sur), Saed Al Rosan (Al-Hussein SC Irbid), Anas Badawi (Al-Faisaly SC), Abdallah Nasib (Al-Zawraa SC), Ihsan Haddad (Al-Hussein SC Irbid), Saleem Obaid (Al-Hussein SC Irbid) y Mohammad Taha (Al-Hussein SC Irbid).

Mohammad Abualnadi (Selangor FC, Malasia), Husam Abu Dahab (Al-Faisaly SC), Mohannad Abu Taha (Al-Orobah FC, Arabia Saudita), Yazan Al Arab (FC Seoul, Corea del Sur), Saed Al Rosan (Al-Hussein SC Irbid), Anas Badawi (Al-Faisaly SC), Abdallah Nasib (Al-Zawraa SC), Ihsan Haddad (Al-Hussein SC Irbid), Saleem Obaid (Al-Hussein SC Irbid) y Mohammad Taha (Al-Hussein SC Irbid). VOLANTES: Mohammad Al Dawoud (Al-Wehdat SC), Nizar Al Rashdan (Qatar SC), Noor Al Rawabdeh (Selangor FC, Malasia), Rajaei Ayed (Al-Hussein SC Irbid), Amer Jamous (Al-Zawraa SC), Yousef Qashi (Al-Hussein SC Irbid) e Ibrahim Sadeh (Al-Karma, Iraq).

Mohammad Al Dawoud (Al-Wehdat SC), Nizar Al Rashdan (Qatar SC), Noor Al Rawabdeh (Selangor FC, Malasia), Rajaei Ayed (Al-Hussein SC Irbid), Amer Jamous (Al-Zawraa SC), Yousef Qashi (Al-Hussein SC Irbid) e Ibrahim Sadeh (Al-Karma, Iraq). DELANTEROS: Mohammad Abu Zraiq (Raja Casablanca, Marruecos), Mousa Al Tamari (Stade de Rennes, Francia), Ali Azaizeh (Al-Shabab, Arabia Saudita), Odeh Fakhoury (Pyramids de Egipto), Ali Olwan (Al-Sailiya SC) e Mohammad Taha (Al-Hussein, Jordania).

Mohammad Abu Zraiq (Raja Casablanca, Marruecos), Mousa Al Tamari (Stade de Rennes, Francia), Ali Azaizeh (Al-Shabab, Arabia Saudita), Odeh Fakhoury (Pyramids de Egipto), Ali Olwan (Al-Sailiya SC) e Mohammad Taha (Al-Hussein, Jordania). DT: Jamal Sellam

Datos clave

Selección de Jordania disputa su primera Copa del Mundo en la historia del país.

disputa su primera Copa del Mundo en la historia del país. 20,30 millones de euros es el valor total de los 26 jugadores convocados.

es el valor total de los 26 jugadores convocados. Mousa Al Tamari es el único futbolista del plantel jordano que juega en Europa.