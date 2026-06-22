Ralf Rangnick: ''Lionel Messi no es uno de los mejores, es el mejor''

El entrenador de Austria, a pesar de la desazón por la derrota, se deshizo en elogios para con Lionel Messi.

La Selección Argentina derrotó a Austria en el Estadio AT&T de la ciudad de Dallas en uno de los partidos de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 por dos tantos contra cero, ambos anotados por Lionel Messi, uno en el primer tiempo y otro en la agonía del encuentro (además Leo falló un penal).

Al respecto de una nueva función del capitán de la Scaloneta, el que se refirió fue Ralf Rangnick, entrenador de Austria, que se deshizo en elogios para con él a pesar de la desazón por la derrota: ”Cuando alguien tiene 39 años de edad y es capaz de hacer 2 goles y 5 al inicio de la Copa Mundial es porque no es uno de los mejores, si no el mejor”.

En esa misma línea, el estratega nacido en Alemania, cuando le mencionaron que su planteo pudo controlar el juego de Leo, pero que aún así anotó los tantos del encuentro, comentó: ”Estamos hablando de Leo Messi, él no necesita muchas situaciones para poder ser una persona que decida el rumbo del partido”.

Por otra parte, Rangnick consideró que el marcador del triunfo de la Selección Argentina no fue justo ”El resultado debió haber sido 1 a 0 o incluso 1 a 1 si Patrick Wimmer hubiera podido anotar el gol. Sin embargo yo creo que el segundo gol fue inescesario”.

Ralf Rangnick y su cuerpo técnico en la previa del Argentina vs. Austria. Getty Images.

El reclamo de Rangnick a sus futbolistas

En la misma conferencia, Ralf Rangnick no ocultó su malestar por la falta de actitud de sus dirigidos en algunos tramos del partido: ”Durante cada partido de la Copa del Mundo hay fases en las que uno tiene el impuslo de nuestro lado. Fue a nuestro favor que haya fallado el penal. Yo le pediría a mis jugadores que fueran más valientes porque en el segundo tiempo pudimos controlar el balón”.

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Para cerrar, dejó en claro que no quiere pensar en los 16vos de final todavía porque a Austria le queda pendiente el duelo de la última jornada del Grupo J: ”No voy a responder a esta pregunta porque primero debemos clasificarnos a la siguiente ronda del Mundial. Ahora debemos enfocarnos en Argelia”.