Las tablas del Mundial 2026: todos los equipos clasificados a 16avos y los eliminados tras la Fecha 2

Avanza la cita en Estados Unidos, México y Canadá y cada vez más selecciones definen su futuro en el evento.

El Mundial 2026 ya entró en zona de definiciones. Este martes se disputaron los últimos compromisos de la Fecha 2 de la fase de grupos y la mayoría de los equipos ya no tienen margen de error. En estos próximos días definirán su futuro en el evento.

Hasta el momento, incluyendo a la Selección Argentina, defensora del título, 7 selecciones aseguraron su presencia en los 16avos de final. En cambio, 5 equipos ya se quedaron sin chances de avanzar tras solo dos encuentros en la primera ronda.

Este martes, Portugal goleó a Uzbekistán con un doblete de Cristiano Ronaldo y quedó muy cerquita de confirmar su clasificación. Además, Inglaterra empató ante Ghana y Croacia triunfó ante Panamá, por lo que ambos europeos también quedaron a un paso. Colombia sufrió ante RD Congo, pero sacó adelante su partido y también avanzó.

Con los partidos de la misma zona en simultáneo, este miércoles, y hasta el sábado, se desarrollará la tercera y última fecha, que determinará cómo quedará conformado el cuadro de 16avos de final.

Los equipos clasificados a 16avos

México

Alemania

Estados Unidos

Argentina

Francia

Noruega

Colombia

Los equipos eliminados del Mundial 2026

Haití

Turquía

Túnez

Jordania

Panamá

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Las tablas del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026

Datos clave

Siete selecciones clasificaron a 16avos de final, incluyendo a la Selección Argentina.

a 16avos de final, incluyendo a la Selección Argentina. Cinco equipos quedaron eliminados de la competencia luego de disputarse la Fecha 2.

de la competencia luego de disputarse la Fecha 2. Cristiano Ronaldo marcó doblete en el triunfo de Portugal ante Uzbekistán este martes.