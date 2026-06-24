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MUNDIAL 2026

Las tablas del Mundial 2026: todos los equipos clasificados a 16avos y los eliminados tras la Fecha 2

Avanza la cita en Estados Unidos, México y Canadá y cada vez más selecciones definen su futuro en el evento.

Argentina clasificó y Turquía ya no tiene chances.
© GettyArgentina clasificó y Turquía ya no tiene chances.

El Mundial 2026 ya entró en zona de definiciones. Este martes se disputaron los últimos compromisos de la Fecha 2 de la fase de grupos y la mayoría de los equipos ya no tienen margen de error. En estos próximos días definirán su futuro en el evento.

Hasta el momento, incluyendo a la Selección Argentina, defensora del título, 7 selecciones aseguraron su presencia en los 16avos de final. En cambio, 5 equipos ya se quedaron sin chances de avanzar tras solo dos encuentros en la primera ronda.

Este martes, Portugal goleó a Uzbekistán con un doblete de Cristiano Ronaldo y quedó muy cerquita de confirmar su clasificación. Además, Inglaterra empató ante Ghana y Croacia triunfó ante Panamá, por lo que ambos europeos también quedaron a un paso. Colombia sufrió ante RD Congo, pero sacó adelante su partido y también avanzó.

Con los partidos de la misma zona en simultáneo, este miércoles, y hasta el sábado, se desarrollará la tercera y última fecha, que determinará cómo quedará conformado el cuadro de 16avos de final.

Los equipos clasificados a 16avos

  • México
  • Alemania
  • Estados Unidos
  • Argentina
  • Francia
  • Noruega
  • Colombia

Los equipos eliminados del Mundial 2026

  • Haití
  • Turquía
  • Túnez
  • Jordania
  • Panamá

Las tablas del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026

Datos clave

  • Siete selecciones clasificaron a 16avos de final, incluyendo a la Selección Argentina.
  • Cinco equipos quedaron eliminados de la competencia luego de disputarse la Fecha 2.
  • Cristiano Ronaldo marcó doblete en el triunfo de Portugal ante Uzbekistán este martes.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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