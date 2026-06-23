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Mundial 2026

Panamá 0-0 Croacia EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto

En Toronto, el seleccionado de Concacaf se enfrenta ante el de UEFA por la segunda fecha del Grupo L.

Croacia y Panamá se enfrentan por el Mundial 2026.
© GettyCroacia y Panamá se enfrentan por el Mundial 2026.

En el BMO Field de Toronto, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, la Selección de Panamá y la Selección de Croacia se enfrentan en búsqueda de su primera victoria en el certamen. El partido comienza a las 20.00 horas, será dirigido por Pierre Atcho y puede verse en vivo tanto a través de DSports como de TyC Sports.

Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026: minuto a minuto

Las formaciones del partido

Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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