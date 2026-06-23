Boca hoy: el Vasco Arruabarrena le dará una chance a Carlos Palacios, día 5 de pretemporada y más

Las novedades más importantes del Xeneize en este martes 23 de junio, que sigue trabajando con el Vasco Arruabarrena.

Este martes 23 de junio, Boca afronta su quinto día de pretemporada de cara al segundo semestre del año. Tras un inicio totalmente agitado y con muchas tomas de decisiones, Rodolfo Arruabarrena tiene a Leandro Lozano como la primera y única cara nueva, pero sigue craneando el futuro.

Los 3 jugadores de Boca que pueden tener una nueva chance con el Vasco Arruabarrena

En el comienzo de su segundo ciclo como DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena ya trabaja con su nuevo plantel. El Vasco abrió la pretemporada el último jueves y analiza, caso por caso, a todos los jugadores que hoy están a su disposición.

Según la información del periodista Luciano Cofano, Carlos Palacios, Williams Alarcón y Ángel Romero están bajo la lupa de Arruabarrena en estos primeros días de pretemporada. Los extranjeros vienen de malos semestres e intentan revertir su situación.

Mauricio Benítez vuelve a Boca

Por falta de minutos de juego, Mauricio Benítez buscó una salida a mediados de 2025. En ese entonces, Royal Antwerp solicitó una cesión por una temporada y el futbolista emigró a Europa, donde pudo tener mucho rodaje y se convirtió en una pieza clave del equipo. Sin embargo, no ejecutaron la opción de compra por el momento, a pesar de que todavía están a tiempo de hacerlo.

Lo cierto es que Benítez debe volver a Boca en estos días. A raíz de que concluyó su préstamo en el exterior y no se llevó a cabo el fichaje permanente, el volante central regresará al Xeneize. De esta manera, resta saber si será tenido en cuenta por Arruabarrena o si se intentará que salga cedido nuevamente o bien se busque una transferencia definitiva para embolsar una suma de dinero.

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Andrés Ibarra lanzó su candidatura

Ni siquiera un Mundial alcanza para ponerle pausa al mundo Boca. Tanto desde como por fuera. Porque mientras el plantel atraviesa los primeros días de la pretemporada bajo el mando de Rodolfo Arruabarrena y la dirigencia trabaja en el mercado de pases, lejos de las canchas también comenzaron a moverse las piezas de cara al futuro político del club. Y quien dio el primer paso fuerte fue nada menos que Andrés Ibarra.

Andrés Ibarra aspira a ir nuevamente a por la presidencia de Boca.

En las últimas horas, ex candidato opositor confirmó que tiene decidido volver a competir por la presidencia en las elecciones de 2027, con el objetivo de buscar revancha tras la derrota sufrida frente a Juan Román Riquelme en los comicios de 2023.

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Kevin Zenón es buscado por Vélez

A lo largo de las últimas horas, BOLAVIP pudo confirmar que Guillermo Barros Schelotto contactó a Kevin Zenón para notificarle que desea tenerlo en Vélez Sarsfield.

Hasta ahora, el futbolista con pasado en Unión no definió su futuro. No le dio una respuesta positiva ni negativa, ya que está analizándolo. Cabe destacar que tiene contrato con el club de La Ribera hasta el 31 de diciembre de 2028, por lo que el equipo situado en el barrio porteño de Liniers deberá presentar una oferta para concretar una negociación, ya sea por préstamo o venta.

Kevin Zenón, mediocampista de Boca.