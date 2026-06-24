El fastidio de Cristiano Ronaldo cuando le mencionaron el hattrick de Lionel Messi: ”Mbappé también marcó”

Al Bicho no le gustó nada cuando le recordaron los 3 goles que anotó Leo contra Argelia.

A Cristiano Ronaldo no le gustó nada que le hayan mencionado tantas veces a Lionel Messi en la zona mixta del Estadio de Houston, tras la contundente victoria de Portugal 5 a 0 sobre Uzbekistán por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Es que el Bicho anotó dos goles y fue figura en el triunfo que dejó al combinado luso en la puerta de los 16vos de final (debe definir en la última jornada con Colombia en Miami su posición en el Grupo K), por lo que trataba de direccionar las preguntas exclusivamente al partido y al futuro inmediato de cara a la instancia de eliminación directa.

Por eso, no ocultó su malestar frente a cada consulta que le hicieron sobre Lionel Messi y el posible cruce que protagonizarían Argentina y Portugal en los Cuartos de Final. ”Sería top, pero ahora lo más importante sería pasar de grupo, tenemos que pensar en el partido con Colombia”, fue la única que respondió y la que más trascendió en los medios de comunicación del mundo.

Pero al retirarse de la pasarela que diseñó FIFA en cada estadio para el intercambio entre protagonistas y la prensa, Cristiano Ronaldo recibió una nueva consulta, en este caso, en relación con los tres goles que registró el Capitán de la Selección Argentina frente a Argelia, los cuales lo catapultaron a la cima de la tabla de goleadores histórica de la Copa del Mundo.

🎙️ Journaliste : « Lionel Messi a mis un triplé hier… »



🇵🇹 Cristiano Ronaldo : « J’en ai rien à faire des autres…



Kylian Mbappé a aussi mis un but. »



CR7 a ensuite quitté la zone-mixte après la tentative de ce journaliste. pic.twitter.com/bsGsQovDtT — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 23, 2026

”No me importan los demás, Kylian Mbappé también marcó”, lanzó con claro fastidio mientras se retiraba del sector, dentro del estadio de Houston, junto al staff de comunicación de la Selección de Portugal.

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¿Cuándo juega Portugal vs. Colombia por el Mundial 2026?

Colombia, al derrotar a República del Congo 1 a 0, quedó con 6 unidades en la cima del Grupo K de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En tanto que Portugal quedó segundo con 4 puntos luego de vencer a Uzbekistán 5 a 0. Ahora, deberán definir el primer y segundo puesto en el partido que protagonizarán el próximo 27 de junio en Miami.

En síntesis