River hoy: llamado a Lo Celso, opción de salida para Subiabre y el trabajo de Coudet en Alicante

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este martes 23 de junio.

River afronta su segundo día de trabajo en Alicante con el plantel al que Eduardo Coudet le dio el beneficio de ser parte de la pretemporada mientras la dirigencia continúa gestionando la llegada de refuerzos. A su vez, el grupo de prescindibles se presentó a entrenar en Ezeiza.

Entre los arribos que negocia el club, hubo negativa de Lucas Beltrán, quien quiere permanecer en el fútbol europeo, pero avances por Ángel Correa, Gio Simeone y Nélson Deossa. En materia de salidas, hay un interesado en Ian Subiabre y Leonel Jaime.

El llamado de Coudet a Lo Celso

Según pudo saber Bolavip, en las últimas horas el DT de River llamó a Giovani Lo Celso mientras se encuentra disputando la Copa del Mundo con la Selección Argentina. Desde el entorno del jugador reconocen el contacto y en el club aseguran que mostró interés.

Sin embargo, el hecho de que Betis haya logrado la clasificación para jugar la Champions League la próxima temporada no hará sencilla su salida, teniendo en cuenta que Manuel Pellegrini no querría ver debilitarse su plantel sin un ingreso de dinero importante para ir en busca de refuerzos. De parte del club español, la disposición es distinta, pues sí estarían abiertos a negociarlo por una oferta conveniente.

Segundo día de trabajo en Alicante para Coudet.

Hay un interesado en Subiabre

Barcelona de Ecuador hizo saber de su interés en Ian Subiabre, uno de los futbolistas con los que no contará Eduardo Coudet el próximo semestre. Sin embargo, en la comunicación con el entorno del jugador le hicieron saber que no tiene el deseo de dar ese paso.

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Lo mismo había sucedido días atrás ante el sondeo del Mitjylland de Dinamarca, porque consideran que pueden aparecer propuestas más seductoras en el aspecto deportivo, en ligas más importantes de Europa. En River las esperan, sabiendo que se trata de un futbolista por el que pueden ingresar una buena suma de dinero.

La metodología de trabajo de Coudet en la pretemporada

En los dos primeros días de pretemporada de River en Alicante, Eduardo Coudet dispuso trabajar en doble turno y se espera que así sea durante toda la estadía del plantel. Tras un lunes con preponderancia en los trabajos de gimnasio, la mañana de este martes tuvo al DT organizando ejercicios de fútbol con el plantel dividido en grupos, enfocados principalmente en la tenencia y la presión.

En materia de partidos amistosos de preparación, de momento solo está confirmado el que el próximo 3 de julio disputará ante Flamengo en Portugal.

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Los jugadores que hacen pretemporada en Alicante

Arqueros: Franco Armani, Ezequiel Centurión y Jeremías Martinet y Santiago Beltrán (se suma directamente en España)

Defensores: Ulises Giménez, Martínez Quarta, Facundo González, Lautaro Rivero y Marcos Acuña.

Volantes: Mauro Arambarri, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Lucas Silva, Juan Cruz Meza, Tomás Galván y Lautaro Pereyra.

Delanteros: Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Data clave

Eduardo Coudet dirige la pretemporada de River en Alicante trabajando en doble turno.

dirige la pretemporada de River en Alicante trabajando en doble turno. Giovani Lo Celso fue contactado por el club mientras disputa el Mundial.

fue contactado por el club mientras disputa el Mundial. 3 de julio es la fecha del amistoso confirmado de River frente a Flamengo.