En pleno Mundial, se mueve el mercado en Argentina con River y Boca a la cabeza: la danza con Lo Celso, Borré, Villa, Dybala y compañía

Mientras la Selección Argentina avanza en la Copa del Mundo, los equipos de la Liga Profesional no dejan de trabajar en arribos y salidas.

La Selección Argentina transita con sumo éxito el Mundial 2026. Primer puesto asegurado y va a Miami el 3 de junio frente al segundo del grupo de España. Mientras tanto, Cuti Romero se entrenó diferenciado y está descartado para el partido del fin de semana contra Jordania. Además, está en duda para los 16avos de final.

De hecho, para ese duelo contra el seleccionado asiático, se vienen varios cambios. Más allá de la ausencia del Cuti, va a jugar Nicolás Otamendi. Van a tener minutos tanto Exequiel Palacios como Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico. Y alguien hoy me decía que podrían llegar a convivir, al menos un rato, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

La otra duda es qué hacemos con Lionel Messi. Él quiere jugar siempre, pero se podrían administrar cargas. Mientras tanto, la Selección Argentina volvió a Kansas y el viernes va a estar retornando a Dallas. Sí, un partido ante Jordania donde también podrían ver acción Gio Lo Celso y el Flaco López, otorgando descanso a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Paralelamente, se mueve el mercado de pases en el fútbol argentino de cara al segundo semestre del año. Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing Club y San Lorenzo de Almagro, a la par del resto de los equipos de la Liga Profesional, se mueven con el objetivo en común de arribar al resto de la temporada de la mejor manera posible.

El mercado de River

Giovani Lo Celso: Hubo comunicación entre el Chacho Coudet y el mediocampista del Betis de España. El DT de River sintió un pulgar arriba por parte del zurdo que está en el Viejo Continente. Del lado del jugador reconocen los contactos, pero nos cuentan que, por ahora, no se va a definir su futuro. Esto será una vez que finalice la Copa del Mundo. Veremos si tiene minutos con la Selección Argentina y cuánto más puede cotizarse.

Hubo comunicación entre el Chacho Coudet y el mediocampista del Betis de España. El DT de River sintió un pulgar arriba por parte del zurdo que está en el Viejo Continente. Del lado del jugador reconocen los contactos, pero nos cuentan que, por ahora, no se va a definir su futuro. Esto será una vez que finalice la Copa del Mundo. Veremos si tiene minutos con la Selección Argentina y cuánto más puede cotizarse. Rafael Santos Borré: Hay una propuesta de River para repatriar al delantero colombiano que milita en el Inter de Porto Alegre. Tiene un muy buen salario en Brasil y su equipo necesita bajar la masa salarial. Creen en Núñez que, por el contrato y algún que otro millón, puede llegar a darse la salida.

Hay una propuesta de River para repatriar al delantero colombiano que milita en el Inter de Porto Alegre. Tiene un muy buen salario en Brasil y su equipo necesita bajar la masa salarial. Creen en Núñez que, por el contrato y algún que otro millón, puede llegar a darse la salida. Paulo Díaz: Por ahora se queda. Rechazó la propuesta de Talleres de Córdoba pese al llamado de Jorge Sampaoli. Dijo que no era un destino que le sea agradable para este momento de su carrera.

Por ahora se queda. Rechazó la propuesta de Talleres de Córdoba pese al llamado de Jorge Sampaoli. Dijo que no era un destino que le sea agradable para este momento de su carrera. Cristian Jaime: Está cerca de irse. El zurdo apareció con Marcelo Gallardo, que luego lo bajó a Reserva. Por ahora no tiene continuidad y seguramente se vaya a Peñarol, a préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra.

Está cerca de irse. El zurdo apareció con Marcelo Gallardo, que luego lo bajó a Reserva. Por ahora no tiene continuidad y seguramente se vaya a Peñarol, a préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra. Ángel Correa: Se sigue cocinando “a fuego lento” y más tarde que temprano va a jugar en River.

Se sigue cocinando “a fuego lento” y más tarde que temprano va a jugar en River. Giovanni Simeone: Reunión entre el jugador y el presidente de Torino para reforzar la insistencia en facilitar un traspaso a River.

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El mercado de Boca

Sebastián Villa: Se espera, para esta semana, una nueva propuesta de Juan Román Riquelme para Daniel Vila por el delantero colombiano. Recordamos: 7 millones de dólares netos es la cláusula de salida, uno arriba del otro. Creo que Boca va a hacer una oferta, pero con el intento de una financiación.

Se espera, para esta semana, una nueva propuesta de Juan Román Riquelme para Daniel Vila por el delantero colombiano. Recordamos: 7 millones de dólares netos es la cláusula de salida, uno arriba del otro. Creo que Boca va a hacer una oferta, pero con el intento de una financiación. Agustín Martegani: Estaba la posibilidad de que vaya a Newell’s, a préstamo sin cargo. A última hora, el Xeneize solicitó un cargo que osciló los 200.000 dólares y esto hizo que, por ahora, las tratativas estén trabadas.

Estaba la posibilidad de que vaya a Newell’s, a préstamo sin cargo. A última hora, el Xeneize solicitó un cargo que osciló los 200.000 dólares y esto hizo que, por ahora, las tratativas estén trabadas. Álvaro Montero: Viene complicado porque es el arquero que eligió el Vasco Arruabarrena, pero hay que negociar con Vélez. El Fortín, recién después del 30 de junio, va a tener plenitud de decisión sobre el futbolista, porque para esa fecha va a ejecutar la cláusula de compra a Millonarios.

Viene complicado porque es el arquero que eligió el Vasco Arruabarrena, pero hay que negociar con Vélez. El Fortín, recién después del 30 de junio, va a tener plenitud de decisión sobre el futbolista, porque para esa fecha va a ejecutar la cláusula de compra a Millonarios. Jhohan Romaña: Muy probablemente firmará un precontrato en estos días con un club del mundo de los petrodólares y se irá libre de San Lorenzo a fin de año.

Muy probablemente firmará un precontrato en estos días con un club del mundo de los petrodólares y se irá libre de San Lorenzo a fin de año. Paulo Dybala: Hubo una charla del Vasco Arruabarrena con el jugador, quedando buenas sensaciones. Todavía no definió su futuro y en Roma dicen que se queda. En Boca dicen que hay buenas chances de que venga al fútbol argentino.

Hubo una charla del Vasco Arruabarrena con el jugador, quedando buenas sensaciones. Todavía no definió su futuro y en Roma dicen que se queda. En Boca dicen que hay buenas chances de que venga al fútbol argentino. Kevin Zenón: Guillermo Barros Schelotto se comunicó con el mediocampista y le hizo saber de su interés.

El resto del mercado de pases