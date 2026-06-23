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¡Alineaciones confirmadas! VER EN VIVO Inglaterra vs. Ghana HOY por el Mundial 2026: AHORA vía América Televisión, DSports y Disney+

Inglaterra y Ghana HOY por el Mundial 2026: conoce a qué hora empieza el partido y dónde ver EN VIVO por América tvGO, Disney+ y DSports.

Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026: conoce los canales oficiales para ver en vivo y en directo el partido por la fecha 2 del Grupo L.
© Producción Bolavip.Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026: conoce los canales oficiales para ver en vivo y en directo el partido por la fecha 2 del Grupo L.

Inglaterra vs. Ghana EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan HOY, martes 23 de junio, por la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026 en el Estadio Boston (Gillette Stadium). El encuentro comenzará a las 3:00 PM y puede ser decisivo en la lucha por la clasificación a los 16avos de final. Los ingleses llegan como favoritos por la calidad de su plantel, mientras que Ghana intentará dar la sorpresa en uno de los partidos más atractivos de la jornada. La transmisión estará disponible por América tvGO, Disney+ y DSports en Sudamérica, ViX en México, y FOX, Telemundo y Peacock en Estados Unidos.

Sigue la transmisión en vivo y en directo del Inglaterra vs. Ghana vía DirecTV Sports en LATAM y por su aplicación oficial vía streaming en DGO. También si vives en Perú puedes verlo por América Televisión (Canal 4) y vía internet por tu celular en América tvGO.

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Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026: alineaciones titulares

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Marc Guehi, Reece James, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Harry Kane, Anthony Gordon, Noni Madueke.

Ghana: Benjamin Asare; Jonas Adjetey, Gideon Mensah, Jerome Opoku, Marvin Senaya; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; Jordan Ayew, Inaki Williams.

¡INGLATERRA YA ESTÁ EN EL ESTADIO!

El plantel de Inglaterra reconoce el Estadio Boston a menos de una hora del encuentro por la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026.

¡INGLATERRA YA ESTÁ EN BOSTON!

Con una espectacular fotografía, Inglaterra anuncia que arribó a Boston listo para jugar ante Ghana por el Mundial 2026.

Three general view images of the Boston Stadium before kick-off

¡DUELO DE GANADORES!

Hay que recordar que Inglaterra llega al partido tras vencer 4-2 a Croacia, mientras que Ghana ganó 1-0 a Panamá. Además, el país que gane pasará a 16avos del Mundial 2026.

¡TENEMOS ALINEACIONES TITULARES!

Se terminó el misterio y ponemos los onces confirmados por FIFA.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Marc Guehi, Reece James, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Harry Kane, Anthony Gordon, Noni Madueke.

Ghana: Benjamin Asare; Jonas Adjetey, Gideon Mensah, Jerome Opoku, Marvin Senaya; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; Jordan Ayew, Inaki Williams.

¡POSIBLE ONCE DE INGLATERRA!

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, no se guarda nada y va con su mejor once ante Ghana por el pase a 16avos del Mundial 2026: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Lewis Hall; Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham; Anthony Gordon, Harry Kane.

Imagen

¡INGLATERRA CALIENTA EL DUELO!

Inglaterra sabe que si vence a Ghana pasará a 16avos de final y por eso la camiseta que preparan puede ser mítica en el recuerdo del Mundial 2026.

A close-up of the England crest on the home shirt, depicting the Three Lions. Underneath the crest is "Ghana" written in red writing and the date of the 23rd June 2026 - referring to England's FIFA World Cup opener against them, in Boston.

¡MUY BUENAS TARDES AMIGOS DE BOLAVIP!

Empezamos con todo con el minuto a minuto del partido entre Inglaterra vs. Ghana, válido por la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026.

Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
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