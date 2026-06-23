¡Alineaciones confirmadas! VER EN VIVO Inglaterra vs. Ghana HOY por el Mundial 2026: AHORA vía América Televisión, DSports y Disney+

Inglaterra y Ghana HOY por el Mundial 2026: conoce a qué hora empieza el partido y dónde ver EN VIVO por América tvGO, Disney+ y DSports.

Inglaterra vs. Ghana EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan HOY, martes 23 de junio, por la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026 en el Estadio Boston (Gillette Stadium). El encuentro comenzará a las 3:00 PM y puede ser decisivo en la lucha por la clasificación a los 16avos de final. Los ingleses llegan como favoritos por la calidad de su plantel, mientras que Ghana intentará dar la sorpresa en uno de los partidos más atractivos de la jornada. La transmisión estará disponible por América tvGO, Disney+ y DSports en Sudamérica, ViX en México, y FOX, Telemundo y Peacock en Estados Unidos.

Sigue la transmisión en vivo y en directo del Inglaterra vs. Ghana vía DirecTV Sports en LATAM y por su aplicación oficial vía streaming en DGO. También si vives en Perú puedes verlo por América Televisión (Canal 4) y vía internet por tu celular en América tvGO.

Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026: alineaciones titulares

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Marc Guehi, Reece James, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Harry Kane, Anthony Gordon, Noni Madueke.

Ghana: Benjamin Asare; Jonas Adjetey, Gideon Mensah, Jerome Opoku, Marvin Senaya; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; Jordan Ayew, Inaki Williams.