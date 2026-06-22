Por qué se suspendió Francia vs. Irak por el Mundial 2026

Francia e Irak se están enfrentando por la fecha 2 del Mundial 2026, en un compromiso del Grupo I. Cuando el partido se encontraba 1-0 con gol de Kylian Mbappé, durante el entretiempo el árbitro decidió suspenderlo de manera provisoria debido al estricto reglamento que tiene Estados Unidos con los fenómenos meteorológicos.

Se activó el protocolo por tormenta eléctrica en Francia – Irak. (Getty Images)

Cabe destacar que se había activado una alerta 2 horas antes del partido, pero como estaban dadas las condiciones, la FIFA determinó que debía jugarse. Sin embargo, sobre el final de la primera etapa empezó un fuerte diluvio que acaparó la atención de todos. Fiel al estricto reglamento norteamericano, se postergó el encuentro durante 30 minutos con constante actualización.

Se activó el protocolo por tormenta eléctrica en Francia – Irak. (Getty Images)

Protocolo de suspensión por tormentas en EEUU: por qué se suspendió el partido

Estados Unidos posee un protocolo de seguridad extraordinariamente riguroso frente a fenómenos meteorológicos. Si se detecta un rayo dentro de un radio aproximado de 13 kilómetros del estadio, se activa una suspensión obligatoria e inmediata, independientemente de si el árbitro o los equipos desean continuar. Esta regulación no es opcional ni negociable: ni la FIFA puede eludirla, pues el protocolo estadounidense prevalece sobre cualquier disposición del organismo rector del fútbol.

El mecanismo es preventivo antes que reactivo. No se espera a que caiga un rayo sobre el estadio, sino que se suspende apenas se detecta actividad eléctrica en la zona de seguridad. Este enfoque se fundamenta en datos científicos: en Estados Unidos se producen entre 20 y 25 millones de rayos al año en verano, causando decenas de muertes según el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense. Por eso la normativa exige la evacuación inmediata de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados hacia refugios seguros, zonas techadas o instalaciones cerradas.

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Una vez suspendido un partido por actividad eléctrica, debe transcurrir un mínimo de 30 minutos sin rayos o truenos detectados antes de poder reanudar. Este período es fundamental para garantizar que la tormenta se haya alejado completamente del perímetro de seguridad. Sin embargo, existe un detalle crítico que transforma esta espera en una pesadilla logística: cada nueva descarga eléctrica reinicia el contador desde cero.

Procedimiento paso a paso de una suspensión

Detención inmediata: Al detectarse un rayo en el radio de seguridad, el árbitro detiene el juego sin demora.

Al detectarse un rayo en el radio de seguridad, el árbitro detiene el juego sin demora. Evacuación: Jugadores, banquillos, árbitros y público se trasladan a zonas techadas o vehículos, evitando estructuras metálicas.

Jugadores, banquillos, árbitros y público se trasladan a zonas techadas o vehículos, evitando estructuras metálicas. Monitoreo meteorológico: Los organizadores rastrean la actividad eléctrica mediante sistemas de detección de rayos en tiempo real, radar Doppler e imágenes satelitales.

Los organizadores rastrean la actividad eléctrica mediante sistemas de detección de rayos en tiempo real, radar Doppler e imágenes satelitales. Conteo de 30 minutos: Comienza a partir del último rayo o trueno detectado. Si hay nuevo rayo, reinicia desde cero.

Comienza a partir del último rayo o trueno detectado. Si hay nuevo rayo, reinicia desde cero. Autorización de reanudación: Una vez cumplidos los 30 minutos sin actividad eléctrica, se autoriza el regreso al campo.

Una vez cumplidos los 30 minutos sin actividad eléctrica, se autoriza el regreso al campo. Calentamiento previo: Los equipos disponen de 5 a 10 minutos de entrada en calor antes de reiniciar oficialmente el cronómetro.

Los equipos disponen de 5 a 10 minutos de entrada en calor antes de reiniciar oficialmente el cronómetro. Evaluación final: Si la suspensión supera 45-60 minutos, se decide si continuar, reprogramar o cancelar definitivamente el encuentro.

Las tablas del Mundial 2026

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