¿Dónde queda Uzbekistán, país que juega en el Grupo K del Mundial 2026?

Todos los detalles sobre la nación asiática que será rival de Portugal, Colombia y RD Congo en la presente Copa del Mundo.

Uzbekistán se clasificó por primera vez para una Copa del Mundo, por lo que se encuentra viviendo un momento histórico. El combinado asiático integra el Grupo K del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. En el mismo, es rival de un peso pesado y candidato al título como Portugal, además de un combinado duro de Sudamérica como Colombia y RD Congo.

Los “Lobos Blancos” no llegan como un seleccionado que genere temor, pero efectuaron unas excelentes Eliminatorias en la AFC y cuentan con jugadores interesantes como su máximo goleador histórico Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir), el prometedor central Abdukodir Khusanov (RC Lens), el mediocampista Abbosbek Fayzullaev y el experimentado arquero Utkir Yusupov, entre otros, comandados por el legendario director técnico italiano Fabio Cannavaro. Una plantilla humilde, pero con hambre de gloria.

¿Dónde queda Uzbekistán?

Uzbekistán es un país soberano situado en Asia Central. Su particularidad geográfica es que se encuentra completamente rodeado por otros países sin salida al mar (es uno de los dos únicos países doblemente aislados del mar en el mundo) y limita con Kazajistán al norte, Kirguistán al noreste, Tayikistán al sureste, Afganistán al sur y Turkmenistán al suroeste. Cuenta con una superficie terrestre de aproximadamente 448.978 km².

Taskent, capital de Uzbekistán (Créditos: Creative Commons)

Dicha nación centroasiática destaca históricamente por haber sido un punto clave en el paso de la antigua Ruta de la Seda. Uzbekistán no solo llama la atención por ser una de las potencias emergentes del fútbol de Asia, sino también por el famoso estilo arquitectónico islámico de los imponentes edificios de ciudades como Samarcanda y Bujará, y por su rica mezcla cultural euroasiática.

Datos clave de Uzbekistán

Capital: Taskent (Tashkent).

Taskent (Tashkent). Idiomas: uzbeko (el ruso también es de uso común).

uzbeko (el ruso también es de uso común). Gentilicio: uzbeko/a.

uzbeko/a. Presidente: Shavkat Mirziyoyev (Primer Ministro: Abdulla Aripov).

Shavkat Mirziyoyev (Primer Ministro: Abdulla Aripov). Superficie: 448.978 km².

448.978 km². Población: 36.024.000 habitantes, según el censo de este año.

36.024.000 habitantes, según el censo de este año. Moneda: som uzbeko.

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Los partidos de Uzbekistán en el Mundial

17/6 (23:00) – Uzbekistán vs. Colombia

23/6 (14:00) – Portugal vs. Uzbekistán

27/6 (20:30) – RD Congo vs. Uzbekistán

(Los horarios corresponden a la República Argentina)

El fixture del Mundial