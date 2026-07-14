Scaloni metió mano en la última práctica de Argentina: cambios de esquema y dudas para enfrentar a Inglaterra

La Albiceleste completó su último entrenamiento antes de la semifinal y el DT ensayó distintas variantes tácticas.

A menos de 24 horas de la semifinal frente a Inglaterra, la Selección Argentina completó este martes su última práctica previa al duelo en Atlanta. Y Lionel Scaloni no entregó certezas. Por el contrario, aprovechó el entrenamiento para ensayar distintas variantes tácticas y de nombres, dejando sin certezas la formación con la que intentará alcanzar la final del Mundial.

La principal novedad estuvo en el sistema. Durante gran parte de la práctica, el entrenador probó una línea de cinco defensores, con el ingreso de Nicolás Otamendi para conformar una zaga central junto a Cristian Romero y Lisandro Martínez. En ese esquema, el sacrificado fue Enzo Fernández, quien dejó su lugar para reforzar el fondo. Sin embargo, después Enzo ingresó en reemplazó de Rodrigo De Paul.

Otra de las zonas donde Scaloni dedicó buena parte del entrenamiento fue el sector izquierdo. Allí aparecieron varias pruebas. La práctica comenzó con Giuliano Simeone ocupando el carril izquierdo, una alternativa poco habitual, aunque con características que podrían resultar útiles para un partido de estas características.

Con el correr de los minutos, ese lugar pasó a ser ocupado por Nicolás González, mientras que Simeone se trasladó al sector derecho para alternar con Nahuel Molina. Más tarde también ingresó Nicolás Tagliafico, quien terminó ocupando el lateral izquierdo en el cierre del ensayo.

La Selección Argentina tuvo su último entrenamiento antes de Inglaterra (Getty Images).

Precisamente en los últimos minutos del entrenamiento llegó otra modificación importante. Scaloni abandonó la línea de cinco y volvió al sistema de cuatro defensores que utilizó durante todo el Mundial. Así, la defensa quedó integrada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

Publicidad

En ese dibujo, Nicolás González dejó el lateral para adelantarse unos metros e integrarse al mediocampo, acompañando a Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, mientras que el cuarto volante volvió a quedar sujeto a la definición entre Rodrigo De Paul y Enzo Fernández.

Donde no aparecieron interrogantes fue en la ofensiva. Lionel Messi y Julián Álvarez volvieron a trabajar como dupla de ataque y, salvo un imprevisto de último momento, serán nuevamente los encargados de liderar al vigente campeón del mundo frente a Inglaterra.

Así, Scaloni movió piezas y mantuvo abierta la competencia por algunos lugares. Recién horas antes del encuentro terminará de definir qué versión de la Selección saldrá al Mercedes-Benz Stadium en busca de un lugar en una nueva final mundialista.