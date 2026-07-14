De la Fuente eligió a qué rival prefiere enfrentar en la final del Mundial entre Argentina e Inglaterra: “Tengo mucha ilusión”

España ya espera por el ganador de la segunda semifinal y el entrenador reveló cuál sería su rival ideal para definir el título.

La euforia se apoderó de España apenas vencieron a Francia y quedaron a un paso de conquistar la segunda estrella de su historia. Entre abrazos, festejos y sonrisas por meterse en la final, Luis de la Fuente eligió mantener la serenidad que lo caracteriza. Sin lágrimas, pero con la emoción reflejada en sus palabras, el entrenador español empezó a palpitar la definición del Mundial. Al punto que reconoció cuál sería, desde lo personal, el rival que le haría especial ilusión enfrentar.

Al ser consultado sobre el nivel de los semifinalistas, De la Fuente abrió: “Ayer hablábamos de que este España-Francia podía ser una final anticipada. Pero de igual manera creo que también comenté que Argentina-Inglaterra es otra final anticipada. No en vano se enfrentan las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA. No había pasado nunca en la historia y eso demuestra el potencial futbolístico que tiene este Mundial”.

Luego, al ser consultado por el equipo con el que desaría enfrentarse en la final, reconoció no tener preferencia desde lo deportivo, pero sí desde lo emocional. “No estamos para preferencias. Nos da igual. Cada uno tiene sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el de Inglaterra”, expresó. Y agregó: “Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni“.

"TENGO MUCHA ILUSIÓN POR ENFRENTARNOS A ARGENTINA POR LA AMISTAD QUE TENGO CON LIONEL SCALONI". Luis de la Fuente palpitó una posible final con la Albiceleste.



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De todos modos, rápidamente equilibró el mensaje al remarcar que también valora al conjunto inglés. “Respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, a la que antes de venir al Mundial cité como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado entre dos grandes selecciones, pero esperamos a cualquiera de las dos con los brazos abiertos”, completó.

Antes de proyectar la final, De la Fuente también aprovechó la conferencia para poner en valor el rendimiento de su equipo, que dejó en el camino a una de las máximas candidatas al título. “Hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo”, afirmó.

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"Hoy nos enfrentamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraron al MEJOR EQUIPO DEL MUNDO.



El jugador español es el MEJOR DEL MUNDO en cuanto a interpretación del fútbol".



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Finalmente, reinvindicó al fútbol español. “Siempre he dicho que, para mí, el futbolista español es el mejor futbolista del mundo precisamente porque sabe cómo comportarse tanto en ataque como en defensa. Eso es un gran logro del fútbol español, de los entrenadores, de los equipos y de los clubes. Pongamos en valor lo que tenemos”, concluyó.

Con España ya instalada en la final, ahora solo resta conocer quién ocupará el otro lado del cuadro. Si será la Argentina de su amigo Lionel Scaloni o la Inglaterra que ubicó entre las principales candidatas antes del comienzo del torneo. Sea cual sea el rival, De la Fuente dejó un mensaje claro: la ilusión por levantar la Copa ya empezó a jugarse.