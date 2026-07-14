La posible formación de Inglaterra para enfrentar a Argentina en el Mundial: dos dudas en defensa y otra en ataque

Con una ausencia por lesión y un jugador suspendido, Thomas Tuchel mantiene algunas incógnitas de cara al duelo en Atlanta.

Mientras Lionel Scaloni mantiene el hermetismo sobre la formación de la Selección Argentina, del otro lado, Thomas Tuchel también termina de definir las últimas piezas del rompecabezas de Inglaterra para la semifinal del Mundial 2026. A menos de un día del cruce en Atlanta, el entrenador inglés recuperó buenas noticias desde lo físico, aunque todavía sostiene algunas dudas en defensa y en los extremos.

La principal tranquilidad para el cuerpo técnico pasa por el estado del plantel. Todos los futbolistas participaron del entrenamiento de este martes y quedaron a disposición para enfrentar a la Albiceleste, con la única excepción de Jordan Henderson, descartado para el resto del torneo tras sufrir una fractura en la muñeca. El otro ausente será Jarell Quansah, quien debe cumplir la segunda fecha de suspensión tras la expulsión sufrida frente a México en cuartos de final.

Uno de los focos de atención estaba puesto en Declan Rice. El volante del Arsenal había sido reemplazado contra Noruega debido a un cuadro de gastroenteritis. Sin embargo, luego de evolucionar favorablemente durante las últimas horas, todo indica que llegará en condiciones para ser titular frente a Argentina.

Las principales incógnitas aparecen en la defensa. Reece James, quien reapareció frente a Noruega ingresando en el complemento, asoma como una alternativa para ocupar el lateral derecho desde el arranque. Si finalmente Tuchel se inclina por esa variante, deberá modificar la conformación de la última línea y decidir cuál de los zagueros deja su lugar entre John Stones, Marc Guéhi y Ezri Konsa, quienes fueron titulares y tuvieron un buen rendimiento en los cuartos de final.

Tuchel ultima detalles para enfrentar a Argentina.

En el sector izquierdo también existe una disputa por el puesto. Djed Spence aparece como una opción para ingresar en lugar de Nico O’Reilly, quien viene recuperándose de una molestia muscular, aunque el cuerpo técnico esperará hasta último momento.

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Otro de los lugares que todavía no parece asegurado es uno de los extremos. Noni Madueke no terminó de convencer en la victoria sobre Noruega y Bukayo Saka aprovechó su ingreso desde el banco para cambiarle la cara al ataque inglés, por lo que el futbolista del Arsenal podría meterse entre los once iniciales.

Más allá de esas variantes, el resto del equipo parece tener pocas modificaciones. Jude Bellingham volvería a ser el conductor del mediocampo ofensivo, Anthony Gordon ocuparía el otro extremo y Harry Kane seguiría como la principal referencia de área.

La posible formación de Inglaterra vs.Inglaterra

Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O’Reilly; Elliot Anderson y Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham y Anthony Gordon; Harry Kane.