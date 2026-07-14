Argentina e Inglaterra, otra vez frente a frente en el partido que nunca deja de escribirse

Desde las 16, Atlanta será escenario de una semifinal que trasciende el fútbol y vuelve a enfrentar a dos de las selecciones con mayor peso histórico.

La cuenta regresiva llegó a su fin. Después de días de espera, análisis y recuerdos el Mundial 2026 se viste de gala en Atlanta para ofrecer uno de esos partidos que parecen trascender su propia época. Este miércoles desde las 16, Argentina e Inglaterra disputarán una semifinal que definirá mucho más que un finalista: sumará un nuevo capítulo a una de las rivalidades más emblemáticas que haya construido el fútbol.

Lionel Scaloni intentó quitarle peso a todo lo que rodea al encuentro. “Es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa“, repitió en conferencia de prensa. Y tiene razón. Los protagonistas son otros, las generaciones cambiaron y el contexto geopolítico también. Sin embargo, hay enfrentamientos que el paso del tiempo no consigue vaciar de significado. Porque cada generación vuelve a apropiarse de una rivalidad construida a partir de episodios inolvidables.

El fútbol tiene esa capacidad única de conservar historias. Algunas permanecen en los libros. Otras sobreviven en los relatos, en las canciones o en las imágenes que pasan de una generación a otra. Argentina-Inglaterra pertenece a ese grupo. No necesita presentación. Se reactiva solo.

Esta será la quinta vez que se enfrenten en una Copa del Mundo. El historial comenzó en 1966, continuó en el inolvidable duelo de México 1986, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, y ahora encuentra un nuevo capítulo 24 años después. Distintas épocas, pero una rivalidad que nunca perdió vigencia.

Argentina quiere defender la corona mundial hasta el último partido (Getty).

Resulta imposible no dar contexto sin que aparezca México ’86, disputado bajo el recuerdo latente y aún muy fresco de Malvinas. Aquella tarde en el Azteca quedó grabada gracias a Diego Maradona, autor de dos goles que representaron extremos opuestos de un mismo genio: la picardía de la “Mano de Dios” y la perfección del que todavía es considerado el mejor gol de la historia de los Mundiales.

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Pero el atractivo del partido no se agota en el pasado. También tiene protagonistas que escribirán una página inédita. Lionel Messi disputará, a los 39 años, el primer partido de toda su carrera frente a Inglaterra. Después de cinco Mundiales, el capitán tendrá finalmente el duelo que nunca había aparecido en su camino y buscará conducir a la Albiceleste a una nueva final mundialista.

Messi enfrentará por primera vez en su carrera a Inglaterra (Getty).

Y el presente ofrece motivos suficientes para ilusionarse. Argentina alcanzó las semifinales tras superar sufriendo cada serie de mata-mata: fue al alargue con Cabo Verde, vivió un milagro al darle vuelta el partido a Egipto tras ir dos goles abajo y sufrió hasta el tiempo extra frente a Suiza. Un cúmulo de factores que le permiten continuar persiguiendo un objetivo que muy pocos seleccionados consiguieron: disputar dos finales consecutivas de una Copa del Mundo.

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Del otro lado aparecerá una generación inglesa que también llega convencida de poder romper con décadas de frustraciones. Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan invictos, con un plantel repleto de figuras de la Premier League y la convicción de estar preparados para competir de igual a igual con el vigente campeón del mundo.

Bellingham y Kane, las dos figuras que ilusionan a Inglaterra.

Argentina e Inglaterra representan mucho más que dos selecciones fuertes. Detrás del juego late una historia compleja y sensible que las tribunas heredan, pero que hoy se canaliza en el césped. Son dos países que hicieron del fútbol parte de su identidad: los inventores frente a quienes llevaron el juego a una dimensión artística. Atlanta será testigo de un clásico que siempre encuentra una forma diferente de quedar en la memoria.

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La probable formación de Argentina vs. Inglaterra

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

La posible alineación de Inglaterra vs. Argentina

Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Hora: 16.00

TV: Telefé, DSports, TyC Sports, TV Pública, Disney+ Premium y DGO.

Árbitro: Ismail Elfath

Estadio: Mercedes-Benz Stadium