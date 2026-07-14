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AGENDA DEPORTIVA
MUNDIAL 2026

Agenda de mañana en el Mundial 2026: qué partidos hay este miércoles 15 de julio

La cita de la FIFA está en su recta final y solo quedan 4 equipos con compromisos pendientes en esta edición.

Lionel Messi y Jude Bellingham buscan el pasaje a la final.
© GettyLionel Messi y Jude Bellingham buscan el pasaje a la final.

Resta muy poco para conocer al nuevo campeón de la Copa del Mundo de la FIFA. Este domingo se disputará la gran final en el MetLife Stadium y las semifinales develarán a los contendientes para la batalla por el trofeo más prestigioso del planeta.

En Dallas, Francia y España definen este martes al primer finalista en un duelo de potencias europeas, pero la agenda continuará este miércoles 15 de julio con un duelo de alto vuelo. En Atlanta, la Selección Argentina se enfrentará ante Inglaterra en una nueva edición del clásico de los Mundiales por el otro boleto al partido 104.

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PARTIDOS DEL MIÉRCOLES 15 DE JULIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Semifinales

(Horarios y televisación de la República Argentina)

Argentina vs. Inglaterra

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Estados Unidos

16:00 horas | Disney+, DSports, DGO, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro, TV Pública, Telefé y Claro.

El cuadro del Mundial 2026

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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