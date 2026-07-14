Jaz Coleman, el músico inglés que rechaza al Imperio Británico y eligió a Argentina como su hogar

El líder de Jaz Coleman se radicó en Buenos Aires en los últimos años y fundó el Club Malvinas para impulsar a artistas locales.

Tras 24 años, la Selección Argentina volverá a enfrentarse a Inglaterra en una Copa del Mundo. Con Lionel Messi a la cabeza, la Albiceleste buscará quedarse con una nueva edición del clásico para meterse en la final de la edición 2026 del certamen de la FIFA.

El choque de este miércoles en Atlanta saca a la superficie el conflicto bélico entre estas naciones por las Islas Malvinas y la revancha deportiva que firmó Diego Armando Maradona con su doblete ante el elenco inglés, hace ya 40 años.

A pesar de esta rivalidad, aún hay lazos entre Argentina e Inglaterra. Jaz Coleman es uno de ellos. Aunque su nacionalidad es británica, el músico fundador de la banda Killing Joke decide desde hace algunos años vivir en Buenos Aires e incluso tomar partido por Argentina en los conflictos por su postura antiimperialista.

“Los argentinos son amables e increíblemente hospitalarios. Lo dan por sentado, pero cuando te vas del país te das cuenta de lo humanos que son”, dijo Coleman a La Nación en referencia a sus primeras impresiones del país al venirse a vivir con su pareja argentina.

Jaz Coleman, fundador de Killing Joke. (Foto: Getty)

Coleman buscó escapar del ‘autoritarismo de Europa’ y encontró una nueva forma de vivir el día a día lejos del viejo continente. Además, prometió que renunciará a la ciudadanía británica cuando acceda a la de Argentina.

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Malvinas en la óptica de Jaz Coleman

Desde pequeño, por la influencia de su familia, puso en tela de juicio las decisiones de Inglaterra con respecto a los territorios de ultramar. Rápidamente, se posicionó en contra de la Guerra de Malvinas. “¿Qué es lo que está haciendo este país con esta isla a miles de kilómetros? Estas islas que geográficamente pertenecen al territorio argentino”, le dijo a Mad House.

A Tiempo Argentino, en cambio, le compartió su deseo con respecto al conflicto, ahora diplomático: “Espero vivir lo suficiente para ver que la soberanía de las Malvinas y las Islas Georgias del Sur regrese a la Argentina”.

El homenaje con el Club Malvinas

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Al radicarse en Buenos Aires, Coleman tomó como propio el símbolo de lucha argentino y lo utilizó para nombrar un proyecto en el que busca impulsar a artistas locales desde 2024. Club Malvinas Underground Forum, un espacio itinerante para fomentar la colaboración entre músicos.

Para este espacio creó la banda Dr. Jaz Coleman and The Orchestra of Death con destacados artistas locales y el lucro no forma parte del proyecto, ya que son entradas a voluntad con accesibilidad para quiénes deseen participar.