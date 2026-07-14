Scaloni avisó sobre posibles cambios en Argentina ante Inglaterra: “El equipo por delante”

El entrenador argentino palpitó el cruce ante los británicos y dio indicios sobre lo que podría ser la formación.

La Selección Argentina se prepara para un duelo histórico ante su par de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Atlanta será el escenario de un partido de alto voltaje que tendrá como premio jugar por el título ante España, el próximo domingo.

La Albiceleste volvió a meterse entre los 8 mejores de la competición, aunque no lo hizo sin sufrir. Mientras el equipo ya piensa en el choque ante los británicos, Lionel Scaloni diseña la alineación que saldrá a la cancha ante Harry Kane, Jude Bellingham y compañía.

En conferencia de prensa, el entrenador nacido en Pujato adelantó que podría hacer cambios con respecto al equipo que inició en los cuartos de final ante Suiza. Además, se refirió a la posibilidad de mandar al banco a figuras de su ciclo en esta oportunidad.

“¿Por qué no podrían entrar o salir? Ya lo hicimos en el anterior Mundial. El equipo por adelante y lo que tenga el entrenador en la cabeza, equivocándose o no. Tomaremos la decisión pensando en el equipo. Nunca el entrenador piensa en lo que han dado o lo que fueron, sino en lo que son o lo que dan. Así siempre ha sido. Ya veremos mañana”.

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina. (Foto: Getty)

“Siempre analizamos cómo poder mejorar el equipo y cómo intentar neutralizar a estos grandes jugadores. Es una posibilidad que hagamos algún cambio, también que repitamos. A los chicos todavía no les dije el equipo”, añadió el campeón del mundo en Qatar 2022.

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Argentina se ilusiona con recuperar su fútbol

“El partido anterior lo analizamos, como siempre. Este será un partido diferente. Intentaremos mejorar en los aspectos que no estuvimos bien. Lo hemos hablado. Estamos bien, con unas ganas bárbaras. Es una semifinal de un Mundial, con la ilusión intacta”, manifestó Scaloni.

Y completó: “Hace un mes y medio hubiera firmado llegar a una semifinal del Mundial. Llegar como sea. Ahora estamos súper ilusionados, contentos. No miramos el estado en el que llegamos. Estamos y vamos a jugarla”.

“Nos sobra las ganas, la ambición. Necesitamos recuperar el fútbol, jugar a la pelota, que es dónde nos hicimos fuerte. Todo lo otro lo tenemos. Las ganas de dejar todo hasta último momento está. Necesitamos de todos. Mis jugadores siempre han dejado todo, hasta la última pelota al máximo. Eso estará también. Desde que estoy yo, lo doy por descontado. Pero no nos tenemos que olvidar de jugar”, enfatizó.

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