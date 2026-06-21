Dónde ver EN VIVO y ONLINE España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026: canales de TV y streaming

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre europeos y asiáticos por la segunda fecha de la fase de grupos.

En el marco de la segunda jornada del Grupo H del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección de España se mide frente a la Selección de Arabia Saudita en lo que promete ser un duelo clave de la primera fase. Ambas escuadras buscarán sumar puntos fundamentales de cara a la clasificación a la próxima instancia del certamen.

El encuentro se disputará en el imponente Atlanta Stadium, donde el conjunto de Luis de la Fuente intentará imponer toda su jerarquía ante unos Hijos del Desierto que llegan dispuestos a plantar batalla y a repetir grandes hazañas mundialistas.

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¿A qué hora juegan España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este domingo 21 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 13:00 horas

13:00 horas Uruguay: 13:00 horas

13:00 horas Brasil: 13:00 horas

13:00 horas Paraguay: 13:00 horas

13:00 horas Chile: 12:00 horas

12:00 horas Bolivia: 12:00 horas

12:00 horas Venezuela: 12:00 horas

12:00 horas Estados Unidos (ET): 12:00 horas

12:00 horas Ecuador: 11:00 horas

11:00 horas Colombia: 11:00 horas

11:00 horas Perú: 11:00 horas

11:00 horas México: 10:00 horas

10:00 horas Estados Unidos (PT): 09:00 horas

09:00 horas España: 18:00 horas

El Mercedes Benz Stadium será el estadio del duelo entre España y Arabia Saudita. (Foto: Getty).

¿Qué canal pasa España vs. Arabia Saudita EN VIVO por TV y online?

El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 podrá visualizarse en vivo a través de las señales de TyC Sports, Telefe y DSports.

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Por vía streaming, el compromiso se transmitirá por las plataformas de Disney+, DGO, TyC Sports Play, Flow, Paramount+ y mitelefe.

Las tablas del Mundial 2026

El fixture del Mundial 20206