Mario Alberto Kempes, sobre los rumores en la previa de la final entre Argentina y España: “Yo lo viví muchas veces”

El campeón del mundo en 1978 con la Albiceleste se refirió a las versiones que circulan en las redes sociales.

Una vez concluida la final de la Copa del Mundo 2026 en la que ya todos saben que la Selección de España se consagró campeona luego de vencer a Argentina en el alargue con el gol de Ferrán Torres, comenzaron a surgir rumores de que pasó un hecho contra los futbolistas en la previa del compromiso que se disputó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey-Nueva York.

Sin embargo, Mario Alberto Kempes no tardó en salir a romper el silencio para referirse a esta situación que inundó la sociedad y también es lo más viral en las redes sociales. “Si queremos ser exigentes con el equipo, lo seamos como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento“, manifestó en primera instancia.

Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con la Selección Argentina. (Getty Images)

Luego, continuó: “Quiero decir algo. Todos saben lo que significó para mí ponerme la camiseta argentina: no hay nada más grande que le pueda pasar a un jugador que representar a su país. Y yo tuve esa suerte“. Inmediatamente después, el campeón del mundo en 1978 agregó: “No les voy a mentir, no fue el partido que todos esperábamos“.

Pocos segundos más tarde, el Matador redobló la apuesta. “Se notó que el equipo no estuvo al nivel de los tres anteriores. Y eso pasa en el fútbol, es así: hay días mejores y peores“, expresó el mítico cordobés. No conforme con esa declaración, fue aún por más y sentenció: “Yo lo viví muchas veces, mil veces quizás, pero hay que seguir adelante“.

Mario Alberto Kempes en la Selección Argentina. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Un equipo que baja el nivel de un partido no es lo mismo que uno que no compite“, aclaró Kempes para no dejar dudas en su opinión. Además, añadió: “Esas versiones que andan dando vuelta por ahí sin ninguna prueba no le hacen bien a nadie“.

A su vez, Mario Alberto también sostuvo: “Así que les pido que, si queremos ser exigentes con el equipo, lo seamos como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento“. Y antes de cerrar con su declaración, culminó: “Esta camiseta se respeta en las buenas y en las malas, así que vamos por siempre Argentina“.

Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con la Selección Argentina. (Getty Images)