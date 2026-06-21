Alineaciones de España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

España y Arabia Saudita chocan este domingo 21 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

España y Arabia Saudita, los dos combinados obligados a sumar tras empatar en el primer partido, se enfrentan este domingo 21 de junio desde las 10:00 hora local (13 horas de Argentina), por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Tanto Luis de la Fuente como Georgios Donis trabajaron en los últimos días y confirmaron las alineaciones iniciales para el compromiso que tendrá lugar en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. La Roja, por su parte, saldrá al campo de juego con algunos cambios respecto al once inicial de su estreno. Dani Olmo ingresará por Fabián Ruiz, mientras que Gavi irá al banco y Lamine Yamal estará desde el arranque. Además, Aymeric Laporte es duda por una molestia, en caso de que no llegue en su lugar estará Eric García.

En cuanto a Arabia Saudita, en principio no haría modificaciones respecto a la formación que rescató un empate ante Uruguay el pasado 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Formación de España:

Titulares : Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Pedri González, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Ferran Torres.

: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Pedri González, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Ferran Torres. Suplentes : David Raya, Álex Remiro; Pedro Porro, Eric García, Dani Carvajal, Robin Le Normand, Alejandro Grimaldo, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Álex Baena, Gavi, Nico Williams, Álvaro Morata, Yeremy Pino.

: David Raya, Álex Remiro; Pedro Porro, Eric García, Dani Carvajal, Robin Le Normand, Alejandro Grimaldo, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Álex Baena, Gavi, Nico Williams, Álvaro Morata, Yeremy Pino. Entrenador: Luis de la Fuente.

Formación de Arabia Saudita

Titulares : Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Al Tambakti, Moteb Al-Harbi; Mohammed Abu Al Shamat, Mohamed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al-Dawsari; Firas Al-Buraikan, Musab Al-Juwayr.

: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Al Tambakti, Moteb Al-Harbi; Mohammed Abu Al Shamat, Mohamed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al-Dawsari; Firas Al-Buraikan, Musab Al-Juwayr. Suplentes : Ahmed Al Kassar, Raghed Najjar; Ali Lajami, Hassan Kadish, Awn Al Saluli, Rayan Hamed, Nasser Al-Dosari, Faisal Al-Ghamdi, Alaa Al Hejji, Mukhtar Ali, Abdulelah Al-Malki, Abdulrahman Ghareeb, Khalid Al-Ghannam, Saleh Al-Shehri, Abdullah Al-Hamdan.

: Ahmed Al Kassar, Raghed Najjar; Ali Lajami, Hassan Kadish, Awn Al Saluli, Rayan Hamed, Nasser Al-Dosari, Faisal Al-Ghamdi, Alaa Al Hejji, Mukhtar Ali, Abdulelah Al-Malki, Abdulrahman Ghareeb, Khalid Al-Ghannam, Saleh Al-Shehri, Abdullah Al-Hamdan. Entrenador: Georgios Donis

Terna arbitral de España vs. Arabia Saudita por la segunda fecha del Mundial 2026

Raphael Claus estará a cargo del España vs. Arabia Saudita. El árbitro brasilero de 46 años contará con una terna puramente sudamericana sobre el terreno de juego del Mercedes Benz Stadium de Atlanta: sus compatriotas Danilo Manis y Rodrigo Figueiredo se desempeñarán como los jueces de línea, mientras que el rol de cuarto oficial quedará en manos del colombiano Andrés Rojas, en tanto que su coterráneo Alexander Guzmán completará el grupo como asistente de reserva.

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Tabla de posiciones del Grupo H

En síntesis