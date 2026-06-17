Dónde ver en vivo y online Inglaterra vs Croacia por el Grupo L del Mundial 2026

Este miércoles, en el AT&T Stadium de Dallas, se dará uno de los partidos más prometedores de la fase inicial en el último grupo de todos. Por la zona L del Mundial 2026, Inglaterra y Croacia se medirán por la fecha 1 del certamen global, en un duelo que puede definir, de antemano, quien se quedará con el liderazgo del grupo.
El partido será transmitido, desde las 17 horas de Argentina, por múltiples plataformas y canales, por lo que se podrá sintonizar de diversas maneras. A continuación, todas las vías posibles.
Cómo ver Inglaterra vs. Croacia en Argentina
AT&T Stadium (Dallas), Estados Unidos
17:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Disney+, Telefé, TyC Sports y Claro
Las formaciones de Inglaterra y Croacia
- Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Noni Madueke, Harry Kane y Anthony Gordon.
- Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Ivan Perišić; Martin Baturina, Luka Modrić; Mario Pasalic, Petar Sučić y Petar Musa.